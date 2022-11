Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che Riccardo Guarnieri sarà ancora protagonista delle puntate del trono over.

Ida e Alessandro ormai fanno coppia fissa lontano dalle telecamere e si sono concessi un romantico weekend. Non tutti comunque credono in questa storia d'amore: di recente Tina ha ipotizzato che la coppia si lascerà nel giro di venti giorni per poi tornare nel programma. I due intanto torneranno per un giorno al centro dello studio e la loro presenza non sarà indifferente a Riccardo, che scoppierà in lacrime.

Si farà chiarezza anche sul trono classico e, in particolare, su Federico: qualcuno ipotizzava che avesse scelto Alice, ma la verità è tutt'altra.

Riccardo rivede Ida e scoppia in lacrime: anticipazioni Uomini e donne

Le nuove anticipazioni di Uomini e donne delle puntate che andranno in onda su Canale 5 prossimamente raccontano che Ida e Alessandro torneranno in studio per raccontare come procede la loro storia d'amore.

A quanto pare tutto va alla grande fra di loro dopo l'uscita dal programma, nonostante i dubbi di Tina e di parte del parterre. Ida racconterà anche di aver ricevuto un messaggio da Riccardo e di averlo interpretato come provocatorio.

Seguirà una discussione abbastanza forte, mitigata da un ballo.

A quel punto, Riccardo lascerà lo studio di Uomini e Donne in lacrime: non è chiaro se per la sofferenza di vedere la sua ex con Alessandro o per gli attacchi subiti.

Pinuccia assente dopo aver finto di svenire a Uomini e donne

Nei prossimi episodi, ci sarà una lite piuttosto forte tra Tina e Pinuccia, che si concluderà in maniera alquanto singolare.

A un certo punto Pinuccia, stanca degli attacchi di Tina, si stenderà a terra fingendo di svenire e Maria De Filippi dovrà per forza intervenire.

Curioso è il fatto che Pinuccia non era presente nella successiva registrazione di Uomini e donne che si è tenuta il 29 novembre.

La scelta di Federico a Uomini e donne: Alice o Carola?

Per quanto riguarda il trono classico si avvicina il momento della scelta finale di Federico Nicotera a Uomini e donne e nei giorni scorsi erano circolate delle indiscrezioni che davano per certa Alice.

A fare chiarezza ci ha pensato l'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, smentendo il fatto che Federico abbia scelto Alice. Ancora non si sa quale sia la decisione finale del tronista: a contendersi il suo cuore sono Carola e, appunto, Alice.

Dopo l'abbandono di Federica Aversano a Uomini e Donne, è a questo punto Federico il più vicino alla scelta finale. A movimentare le acque è stato un suo bacio con Carola, che ha fatto indispettire non poco Alice. Ne è seguito un acceso confronto in studio tra il tronista e le due corteggiatrici, che potrebbe aver aperto gli occhi a Federico.