Dal 12 dicembre torneranno in onda le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 con tante novità e colpi di scena. Ci sarà anche lo spazio per graditi ritorni, in primis quello di Ludovica, che rientrerà a Milano in compagnia di Ferdinando. Nei nuovi episodi Stefania e Marco lasceranno Milano dopo un'allettante offerta di lavoro trasferendosi a Washington. Che ne sarà invece di Ezio e Gloria? Il signor Colombo ha confessato a Veronica di aver lasciato la ditta Palmieri e, dopo un'apparente parentesi di felicità, ecco che è arrivata la tempesta.

Le possibilità di un ritorno di fiamma tra Gloria ed Ezio pare esserci, soprattutto dopo il ricatto (e non è il primo) di Veronica, che ha allontanato Colombo da casa dopo averlo visto molto vicino alla bella Moreau che, tra l'altro, gli ha fatto un'allettante proposta.

Che cosa succede nelle nuove puntate Il Paradiso delle signore 7

Dopo la pausa per i Mondiali di calcio, la soap opera riprenderà la propria messa in onda su Rai 1. Nei prossimi episodi Maria scopre che Vito Lamantia nasconde qualcosa di importante nel suo passato.

A Milano tornerà Ludovica, che si troverà davanti un Marcello completamente cambiato, più raffinato e colto, deciso a entrare nella Milano bene grazie all'aiuto della contessa Adelaide.

Inoltre ci sarà Vittorio alle prese con dei nuovi ostacoli, tra i quali l'arrivo di Tancredi, il fratello di Marco, che si intrometterà tra lui e Matilde.

Stefania e Marco lasciano Il Paradiso delle signore

Ormai era nell'aria, l'addio di Marco e Stefania, che sono riusciti a restare uniti nonostante le tante prove che hanno dovuto superare.

Marco ha ricevuto un'offerta di lavoro in America che non ha potuto rifiutare e che quindi cambierà per sempre la sua vita. Con lui partirà Stefania, che di certo non lascerà solo l'uomo che ama. Ma non è detto che siano i soli a lasciare Milano.

Ezio e Gloria potrebbero trasferirsi in America nei nuovi episodi Il Paradiso delle signore 7

Intanto Ezio è stato messo alle strette da Veronica: se accetterà i soldi di Gloria per mettere in piedi la sua attività, non la rivedrà mai più. Il signor Colombo ha visto spezzare i suoi sogni in un attimo e di certo non ha preso bene l'aut aut della compagna.

Non è la prima volta che Veronica costringe Ezio a scegliere tra lei e Gloria. Questa volta, però, il sogno di Colombo di mettersi in proprio e realizzare il suo obiettivo potrebbe essere più forte di tutto.

Negli episodi di dicembre 2022, non si esclude che Ezio non ceda al ricatto di Veronica e che dia una svolta alla sua vita proponendo a Gloria di seguire Stefania e Marco in America, aiutandolo nel suo grande progetto: una scelta che cambierebbe completamente le carte in tavola.