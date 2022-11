Nella giornata di martedì 29 novembre si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e Donne. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Pinuccia non è stata presente nella registrazione, mentre Riccardo Guarnieri ha chiuso la sua frequentazione con Gloria. Nel frattempo, il cavaliere tarantino ha conosciuto tre dame arrivate in studio per corteggiarlo, ma ne ha "tenute" solo due.

Per quanto riguarda il trono classico, invece, Lavinia ha fatto un'esterna con Alessio Corvino a Caserta, mentre Federico Nicotera ha portato Carola alla Fontana di Trevi ed è scattato un bacio.

Uomini e Donne, registrazione 29/11: Pinuccia assente in studio

Nell'ultima registrazione di Uomini e donne c'è stato un colpo di scena inaspettato. Le anticipazioni trapelate in rete, attraverso l'account Instagram di Lorenzo Pugnaloni, rivelano che Pinuccia non è stata presente in studio.

Al momento, non è chiaro come mai l'ottantenne di Vigevano non sia andata alle riprese. Nelle precedenti puntate del programma Maria De Filippi aveva rimproverato la dama per via della sua insistenza nel volere uscire la sera con Alessandro. Inoltre Pinuccia aveva finto di svenire dopo una lite con Tina.

U&D, registrazioni del 29/11: Riccardo chiude con Gloria e volta pagina

Nel frattempo Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti hanno avuto un chiarimento.

I due protagonisti del parterre over di Uomini e Donne hanno avuto una breve frequentazione ma, nella registrazione del 29 novembre, il cavaliere tarantino ha preferito chiudere il rapporto con la dama.

Per l'ex protagonista di Temptation Island, inoltre, sono arrivate tre donne intenzionate a conoscerlo: a quanto pare Riccardo ne ha mandata via una, pertanto ne conoscerà dame.

Lavinia va a Caserta con Alessio Corvino

Per quanto riguarda il trono classico, nella registrazione di Uomini e Donne del 29 novembre, sono stati fatti vedere i filmati delle esterne dei giorni precedenti.

A tal proposito Lavinia è andata a Caserta con Alessio Corvino: alcuni dei presenti in studio si sono emozionati per le parole dette dal corteggiatore alla tronista.

Alessio Campoli, invece, non ha fatto nessuna esterna, perché Lavinia era stata molto bene con Corvino e quindi non è voluta uscire con il pretendente romano.

Federico Nicotera, invece, è andato alla Fontana di Trevi con Carola e la coppia si è baciata. Alice, invece, ha preferito non presentarsi in esterna con il tronista. Una volta in studio, invece, il single romano ha ballato con Alice e così Carola ha preferito andare dietro le quinte.