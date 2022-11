Secondo le anticipazioni della soap opera spagnola Un altro domani, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da mercoledì 30 novembre a venerdì 2 dicembre ci saranno varie novità e colpi di scena per i vari personaggi.

In particolare, Diana dirà a Julia che la sua casa è stata messa in vendita e non è in ristrutturazione: se non le ha detto prima la verità era per il timore che lei potesse prenderla molto male, essendo la casa nella quale è nata e cresciuta.

Intanto Elena e Julia avranno delle discussioni in quanto la prima sarà decisa a ridurre gli orari di lavoro della bottega.

Nel frattempo Ines riuscirà a convincere Ventura che Angel è la persona che gli ha rubato la valigetta con soldi e documenti. Per questo motivo, l'imprenditore deciderà di affrontare di persona il ragazzo, in quanto vorrà chiarire questa faccenda.

Spoiler fino al 2 dicembre: Diana dirà a Julia che la sua casa è stata messa in vendita

Nelle puntate di Un altro domani in onda fino al 2 dicembre su Canale 5, Maria prenderà una decisione molto importante: deciderà di incontrare nuovamente Rio, al quale confesserà tutte le proprie perplessità.

Nel frattempo Diana confesserà a Julia che in realtà il suo appartamento non è in ristrutturazione, ma in vendita: la donna non le ha detto prima la verità temendo che non sarebbe rimasta a casa sua per così tanto tempo.

Allo stesso tempo, Diana dirà a Julia di averle nascosto la verità anche perché è la casa in cui è nata e cresciuta, quindi temeva che potesse non prendere bene la notizia. A quanto pare, la madre di Julia non sarà ancora del tutto sincera con sua figlia, ma le nasconderà ancora qualcosa.

Trame di Un altro domani: Elena e Julia avranno ancora delle tensioni

Nel frattempo Elena e Julia avranno delle tensioni tra loro: ciò avverrà a causa della decisione della prima di ridurre gli orari di lavori di tutti i dipendenti della bottega della figlia di Julia.

Intanto, nel passato, a Rio Muni, Francisco sorprenderà Carmen mentre sta confessando ad Enoa che prova dei sentimenti per un altro uomo che non è Victor.

Il padre della ragazza sentendo questa confessione andrà su tutte le furie. Inoltre Francisco alla fine minaccerà di licenziare la domestica se non invoglierà Carmen a dire tutta la verità

Successivamente Ines riuscirà a convincere Ventura che è stato Angel colui che gli ha rubato la valigetta con all'interno denaro e documenti. A questo punto l'imprenditore deciderà di incontrare il ragazzo faccia a faccia per chiarire la vicenda.