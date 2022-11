Ci saranno tante novità nel finale di stagione di Una vita, in programma dal 7 all'12 novembre su Canale 5. Le trame della soap opera rivelano che Fabiana e Servante Gallo decideranno di partire per una vacanza. Felipe Alvarez Hermoso, invece, non perdonerà Genoveva Salmeron durante un ultimo confronto.

Una vita, anticipazioni: Fabiana e Servante partono per una vacanza

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le ultime puntate, rivelano che Hortensia non avrà il coraggio di confessare a Pascual un segreto del suo passato. Le domestiche, intanto, staranno vicine ad Alodia dopo il difficile momento passato con il marito.

Per questo motivo la ragazza le ringrazierà per il loro sostegno. Luzdivina, invece, apparirà confusa sui sentimenti che sente per il suo collega Marcelo, mentre Casilda penserà a cosa fare con i soldi vinti alla lotteria. A tal proposito, Servante e Fabiana partiranno per una breve vacanza con una parte del premio a loro disposizione.

Felipe avrà le idee chiare in amore, difatti chiederà la mano di Dori durante un incontro tra amici a casa sua. L'ex infermiera, a questo punto, accetterà la proposta con molta enfasi. Marcelo sarà preoccupato per i malori di Genoveva, tanto da consigliarle di farsi visitare da un altro medico. La figlia Gabriela, però, minimizzerà l'accaduto.

Aurelio ritorna nel vecchio quartiere

Nelle puntate finali di Una vita, Bellita studierà un piano per far tornare l'amore tra Alodia e Ignacio, mentre Lolita confiderà a Felipe di sentirsi confusa su Fidel. In seguito l'avvocato riceverà un'allettante proposta di lavoro, che purtroppo lo porterà lontano dall'Austria, dove Dori ha intenzione di frequentare l'università.

Casilda, invece, annuncerà di voler smettere di lavorare presso Rosina e Liberto. Lolita dirà a Ramon che ha tutto il diritto di rifarsi un futuro, mentre Hortensia troverà il coraggio di raccontare a Pascual di aver avuto una figlia fuori dal matrimonio.

Susana e Armando, intanto, giungeranno a sorpresa ad Acacias 38. Qui i due troveranno ad attenderli Rosina e Liberto.

Anche Aurelio ritornerà nel vecchio quartiere con intenzioni bellicose, difatti sarà deciso a uccidere sua moglie Genoveva e Gabriela una volta per tutte.

Felipe volta le spalle a Genoveva in punto di morte

Bellita andrà al ministero dove riceverà la medaglia al valore artistico a differenza di Lolita, che dimostrerà di aver bisogno di più tempo per rifarsi un futuro accanto a Fidel. Armando e Susana, invece, convinceranno Liberto e Rosina a entrare in affari con loro. Allo stesso tempo, Leonor tornerà a sorpresa ad Acacias 38, dove sarà accolta a braccia aperte dalla madre.

Pascual organizzerà una festa con il vicinato per fare una sorpresa a Hortensia. Genoveva, invece, pregherà Marcelo di chiamare Felipe per chiedergli perdono. Purtroppo l'uomo volterà le spalle all'ex moglie in punto di morte.