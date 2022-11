Mancano pochi giorni alla messa in onda di una delle puntata più attese di Uomini e donne 2022/2023. Da due settimane, infatti, i fan sanno che Ida e Alessandro hanno lasciato insieme il cast ma questo momento non è ancora stato trasmesso su Canale 5. Nel rispetto delle regole del programma al quale ha partecipato per tanti anni, dunque, Platano non può ancora condividere foto e video del suo amore con Vicinanza: per questo la dama si mostra su Instagram al lavoro o in compagnia del figlio, nell'attesa del "via libera" della redazione.

Aggiornamenti sulla coppia di Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne in cui ben tre protagonisti lasceranno il cast, sarà trasmessa in tv a partire da mercoledì 23 novembre.

A distanza di quasi venti giorni da quando è accaduto (la registrazione in questione c'è stata il giorno 4 del mese in corso), i telespettatori potranno finalmente assistere al fidanzamento tra Ida e Alessandro, e all'addio al trono di Federica Aversano.

In queste due settimane abbondanti, però, nessuno dei personaggi appena citati ha potuto esporsi sui social network su quello che è successo all'interno degli studi Elios. Per regolamento, infatti, chi partecipa al dating-show non può dare anticipazioni sul contenuto delle puntate finché queste non vanno in onda su Canale 5.

Per questa ragione, dunque, in questo periodo Platano e Vicinanza stanno usando Instagram solo per aggiornare fan e curiosi sul loro lavoro oppure sui rapporti familiari e d'amicizia che stanno coltivando lontano dai riflettori.

Conto alla rovescia per gli spettatori di Uomini e Donne

Da quando ha lasciato il cast di Uomini e Donne, dunque, Ida sta pubblicando solamente contenuti social riferiti al suo lavoro da parrucchiera: anche nei giorni in cui ci sono nuove registrazioni del dating-show, l'ormai ex dama del Trono Over si mostra intenta a tagliare o a tingere i capelli delle sue tante clienti e non in viaggio per Roma come accadeva nel recente passato.

Da mercoledì prossimo, però, la bresciana sarà libera di postare quello che vuole sul proprio profilo, a partire dalle prime dediche al neo fidanzato Alessandro.

Al termine della messa in onda dell'appuntamento in cui sceglierà di unirsi in coppia con Vicinanza, Platano potrà condividere con i follower foto e video della sua storia d'amore, la prima che vive dopo un lunghissimo periodo di sofferenza a causa di Riccardo Guarnieri.

Scommesse sul ritorno a Uomini e Donne

Anche se non può ancora pubblicare nulla sul suo privato, Ida lascia intendere di stare molto bene quando si rivolge ai fan e dice di essere felicissima e di avere il sole dentro.

Il merito di questa serenità ritrovata è sicuramente di Alessandro, l'unico ad essere riuscito nell'impresa quasi impossibile di far dimenticare Riccardo a Platano.

Nelle puntate di Uomini e Donne che stanno andando in onda in questa metà di novembre, il pubblico sta assistendo ai soliti battibecchi tra quelli che un tempo venivano ribattezzati gli "idardi": anche se si sono lasciati da anni, la dama e il cavaliere continuano a litigare su vecchie questioni, e questo inizia a non andare più bene a Vicinanza.

La coppia che si è formata nel Trono Over, però, è al centro di molte perplessità: sono in tanti a pensare che questo amore non durerà e che presto i due torneranno in studio per annunciare la rottura.

Al momento, però, Ida sembra felice e convinta della decisione che ha preso lo scorso 4 novembre, ovvero quella di fidanzarsi con il ragazzo che è andato contro tutto e tutti pur di riconquistarla, resistendo anche all'ennesimo tentativo di riavvicinamento di Riccardo.