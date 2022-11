Ida Platano mette a tacere il suo ex Riccardo Guarnieri durante uno scontro avvenuto nello studio di Uomini e donne.

I due protagonisti del trono over si sono ritrovati per l'ennesima volta ai ferri corti e, questa volta, è stata la dama siciliana a prendere la parola per svelare dei dettagli legati al periodo in cui ha vissuto la sua storia d'amore con il cavaliere pugliese.

Ebbene Ida, senza mezzi termini, ha svelato che non si è sentita desiderata dal cavaliere neppure ai tempi in cui sono stati fidanzati ufficialmente.

Ida Platano sbotta contro il suo ex Riccardo a Uomini e donne

Nel dettaglio, lo scontro tra Ida e Riccardo continua ad animare il pomeriggio televisivo di Uomini e donne. Gli scontri tra i due volti della trasmissione di Maria De Filippi sono costantemente all'ordine del giorno e anche nel corso dell'ultima puntata, la dama siciliana non ha perso occasione per infierire contro il suo ex fidanzato.

Il motivo? Ida ha ribadito a chiare lettere che durante l'ultimo periodo in cui è stata con Riccardo, non si è sentita affatto desiderata dal cavaliere pugliese.

"Io ho detto che non mi desideravi. Io non ho detto altro, ho usato solo questa parola", ha sentenziato la dama siciliana, confermando quindi che le cose con Riccardo non andavano affatto nel migliore dei modi.

Riccardo Guarnieri messo in imbarazzo da Ida a Uomini e donne

"Io ho spiegato qui una volta e ho detto che erano così tante le discussioni che... Maria come lo devo spiegare, aiutami tu", ha risposto Riccardo anche visibilmente imbarazzato.

Insomma tra i due pare che non ci fosse più quella chimica e quel trasporto fisico, motivo per il quale dopo aver vissuto un periodo tormentato hanno scelto di dirsi addio.

Sta di fatto che, nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne si assisterà a una svolta importante legata al percorso di ida Platano.

L'addio di Ida Platano a Uomini e donne: anticipazioni Uomini e donne

Dopo mesi di tira e molla e momenti di crisi vissuti in studio, la dama siciliana deciderà di lasciarsi il passato alle spalle, motivo per il quale annuncerà di essere pronta a compiere il "grande passo", ossia abbandonare lo studio del talk show di Maria De Filippi.

Ida uscirà di scena definitivamente dal cast di Uomini e donne trono over e lo farà insieme ad Alessandro Vicinanza, il cavaliere napoletano che in queste ultime settimane ha saputo far breccia nel suo cuore, tanto da spingerla a prendere questa importante decisione.