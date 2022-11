L'appuntamento con le nuove puntate di Uomini e donne vedrà protagonista la tronista Federica, la quale annuncerà la sua fatidica decisione di abbandonare definitivamente la trasmissione.

Nel corso dell'ultima registrazione del talk show Mediaset di venerdì 4 novembre, la tronista casertana ha spiazzato tutti annunciando di aver capito di non poter andare avanti e quindi di dover mettere la parola fine a questa esperienza che l'ha vista protagonista per diversi mesi.

Federica lascia il trono: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che Federica Aversano dopo circa tre mesi di permanenza sul trono, ha annunciato di voler abbandonare definitivamente la trasmissione e quindi rinunciare alla scelta finale.

È questa la decisione ultima della tronista che, in queste settimane, aveva più volte confessato di essere in crisi e di non sentirsi all'altezza della situazione.

Alla fine, Federica ha preferito seguire il suo cuore e così ha rinunciato definitivamente alla possibilità che le era stata data da Maria De Filippi e dagli autori della trasmissione di Canale 5.

Durante la registrazione del 4 novembre, Federica ha spiegato di aver avuto mille difficoltà nel riuscire ad organizzarsi ogni settimana per partecipare alle riprese del programma.

La verità di Federica sull'addio al programma nelle nuove puntate di Uomini e donne

La tronista ha ammesso che, lo scorso anno, aveva scelto di fare i "salti mortali" perché sentiva di provare un forte e reale interesse nei confronti di Matteo Ranieri, di cui è stata una delle corteggiatrici giunte al fatidico rush finale.

Questa volta, invece, Federica è stata sincera nel dire che sente di non provare qualcosa di forte nei confronti dei pretendenti che sono presenti in studio per lei.

La tronista non sente la famosa "spinta" verso i suoi corteggiatori che in parte l'hanno delusa, come nel caso di Federico che nella registrazione precedente, scelse di non presentarsi in trasmissione dopo che Federica non l'aveva portato in esterna.

La tronista Federica lascia definitivamente Uomini e donne

Sta di fatto che, alla luce di queste considerazioni, Federica ha preferito abbandonare definitivamente la trasmissione e quindi uscire di scena dal cast del talk show di Maria De Filippi, senza compiere alcuna scelta finale.

Una decisione che, probabilmente, avrà reso felice Tina Cipollari, alla luce degli scontri al vetriolo che le due hanno avuto nel corso di queste settimane, tanto da spingere l'opinionista a non voler partecipare al segmento della trasmissione con protagonista Federica.