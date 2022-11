Non smettono di regalare emozioni le nuove puntate de Il Paradiso delle signore. Nuovi risvolti interessanti sono in arrivo nelle puntate che andranno in onda dal 14 al 18 novembre. Marco mediterà seriamente di lasciare il suo lavoro, ma Stefania farà di tutto per convincerlo a cambiare idea. Flora diventerà sempre più perfida nei confronti di Maria, rifiutando dapprima l'abito disegnato della Puglisi, per poi copiarlo. Adelaide sarà affascinata da una serra abbandonata e desidererà acquistarla. Per fare ciò chiederà l'aiuto di Marcello.

Spoiler Il Paradiso delle signore dal 14 al 18 novembre: Flora e Umberto festeggiano

Guarnieri e la sua compagna saranno su di giri per essersi liberati di Maria e festeggeranno. Vito starà accanto alla giovane Puglisi, abbattuta per il parere negativo di Flora sul suo abito. Lamantia esorterà la ragazza a credere nelle sue capacità. Marcello non vorrà deludere la contessa e cercherà di aiutarla a ottenere la serra che tanto desidera. Vittorio vorrà mantenere le distanze da Matilde, specialmente dopo il loro ultimo litigio.

Salvo farà ritorno da Londra, dove si è recato per distrarsi dalla sua relazione da poco terminata con Anna. Purtroppo, però, la tappa nella città londinese sembrerà non essere stata di grande aiuto per il giovane Amato, visto che continuerà a pensare a Imbriani.

Nonostante i suoi pensieri, il figlio di Anna sarà determinato a voltare pagina. Stefania non saprà come convincere Marco a non abbandonare la sua carriera da giornalista. La ragazza penserà bene di chiedere aiuto a Matilde. Ezio deciderà di accettare l'offerta di Vittorio e andrà a vivere a casa sua.

Trame Il Paradiso delle signore al 18 novembre: Clara mente a Irene sul suo lavoro

Clara mentirà a Irene, non dicendole la verità sul suo secondo lavoro. Don Saverio scoprirà che la nipote si sta cimentando con le pulizie all'interno di un palazzo per aiutare la sua famiglia. Il legame tra Elvira e Salvo inizierà a diventare sempre più forte, tanto che Amato si sentirà libero di confidare alla Venere il suo vero stato d'animo.

Flora inizierà a provare dei sensi di colpa per aver sabotato la creazione di Maria. Umberto però, la inciterà a essere spietata.

Nel frattempo Matilde scoprirà che proprio Flora ha copiato l'abito di Maria. Adelaide organizzerà al Circolo un concorso letterario e metterà Marco a giudicare i partecipanti. Di Sant'Erasmo rimarrà colpito da un giovane scrittore e inizierà a cambiare idea sul lasciare la carriera. Umberto rimprovererà nuovamente Ezio, che questa volta si licenzierà in tronco. Matilde sarà indecisa se rivelare alla contessa quanto ha scoperto su Flora e confiderà i suoi timori a Vittorio.