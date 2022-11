Quella del 4 novembre è stata una registrazione molto movimentata di Uomini & Donne. Gli spoiler che stanno circolando in rete fanno sapere che Ida e Alessandro hanno deciso di lasciare insieme il programma e iniziare una relazione lontano dalle telecamere. Nessun commento da parte di Riccardo, mentre sono arrivate delle frecciatine da Roberta e Tina alla neo coppia. Intanto Federica Aversano ha abbandonato il trono senza scegliere.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Questo venerdì 4 novembre negli studi di U&D si è formata una nuova coppia. Le anticipazioni che sta dando Lorenzo Pugnaloni sui social network, fanno sapere che Ida e Alessandro hanno comunicato a tutti la loro intenzione di andare via dal programma per vivere il loro sentimento in privato e nella quotidianità.

Chi ha assistito alle riprese odierne del dating-show, dunque, racconta che la dama non ha ammesso palesemente di essersi innamorata di Vicinanza ma l'ha lasciato intendere con sguardi e gesti che sono valsi più di mille parole.

La decisione di Platano di lasciare il format di Canale 5 insieme al ragazzo col quale si sta frequentando da oltre un mese, ha lasciato indifferente Riccardo, che non ha fatto neppure un commento per tutta la durata della puntata che Maria De Filippi ha condotto nel pomeriggio.

Le frecciatine della dama di U&D

Se Riccardo non si è espresso sul fidanzamento tra Ida e Alessandro, ci hanno pensato Tina e Roberta a criticare la neo coppia.

Gli spoiler della registrazione di U&D del 4 novembre, infatti, fanno sapere che la dama Di Padua ha detto di non credere all'amore che Platano e Vicinanza sostengono di provare l'uno per l'altro, e lo stesso ha fatto la bionda opinionista quando è stata interpellata.

Incuranti degli attacchi che hanno ricevuto da più parti, la parrucchiera e l'imprenditore hanno ringraziato tutti e sono usciti dallo studio mano nella mano, con la speranza che la relazione possa durare anche lontano dai riflettori.

Tornando a Riccardo Guarnieri, nella registrazione si è parlato di lui perché in settimana è stato a cena con Gloria.

Dopo aver riallacciato un rapporto con la romana nelle precedenti registrazioni, ultimamente il cavaliere di Taranto ha fatto un passo avanti chiedendole un appuntamento fuori dagli Elios per capire se tra loro può nascere o meno qualcosa di importante.

I motivi dell'addio della tronista a U&D

Oltre al fidanzamento tra Ida e Alessandro, c'è un'altra anticipazione molto importante che arriva direttamente dagli studi di U&D.

Chi era presente alle riprese di oggi, 4 novembre, racconta che Federica Aversano ha abbandonato il trono a causa di una difficoltà che vive nel gestire la sua vita da mamma. Per poter presenziare alle due registrazioni settimanali del dating-show, la ragazza sostiene di dover fare dei salti mortali e, visto che fino ad ora non ha perso la testa per nessuno dei suoi corteggiatori, preferisce ritirarsi nel rispetto di tutti.

Federico Breschini ha reagito male alla notizia che ha dato la 28enne, mentre altri ragazzi sono stati più comprensivi e le hanno dato un abbraccio virtuale.

Il Trono Classico, dunque, perde una sua protagonista a meno di due mesi dall'inizio dell'edizione 2022/2023. A cercare l'anima gemella davanti alle telecamere, dunque, sono rimasti: Lavinia Mauro (sempre più proiettata verso Alessio e Francesco), Federico Dainese (un po' in difficoltà con Noemi dopo l'ultima esterna) e Federico Nicotera (diviso tra Lucrezia e Carola da settimane). Non è da escludere, però, che in una delle prossime puntate venga presentata una sostituta di Federica, ovvero una giovane che possa prendere il suo posto sula poltrona rossa.