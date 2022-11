Le nuove puntate di Uomini e donne che andranno in onda nelle prossime settimane su Canale 5 si preannunciano ricche di sorprese e colpi di scena. I riflettori saranno ancora puntati sulle vicende di Riccardo Guarnieri, poiché sembra che il cavaliere pugliese non abbia ancora dimenticato del tutto l'ex Ida Platano.

Novità anche per la tronista Lavinia, la quale ha palesato un certo interesse per la new-entry Alessio Campoli che, però, nei prossimi appuntamenti del dating-show di Maria De Filippi dirà un "no" alla tronista.

Riccardo Guarnieri spiazza e annuncia il suo ritiro: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che verranno trasmesse prossimamente su Canale 5 rivelano che per Riccardo e Ida ci sarà spazio per un nuovo confronto in studio.

Il cavaliere sembrerà non gradire il fatto che la sua ex fidanzata abbia scelto di andare avanti e di lasciarsi alle spalle la loro storia d'amore, intraprendendo un nuovo percorso al fianco di Alessandro. E così, in studio, si assisterà al colpo di scena: Riccardo abbandonerà la registrazione, annunciando il suo ritiro dal programma di Canale 5.

Il cavaliere pugliese apparirà fermo e convinto nel voler mettere la parola "fine" a questa esperienza che lo vede protagonista ormai da diversi anni del parterre del trono over.

Riccardo messo alle strette da Maria nelle nuove puntate di Uomini e donne

Immediata la reazione di Maria De Filippi, la quale porrà l'attenzione ancora una volta sulla storia d'amore tra Ida e Riccardo. Secondo la padrona di casa di Uomini e donne, Guarnieri si troverebbe in questa condizione perché farebbe fatica ad ammettere di provare ancora dei sentimenti verso la dama siciliana.

Questo, quindi, per la conduttrice, sarebbe il motivo dell'addio di Riccardo. Sarà davvero così?

Lui proverà a fornire delle giustificazioni, dicendo che non riesce a dimenticare Ida e il fatto che, tutte le donne alle quali si avvicina, non farebbero altro che sottolineare quanto sia ancora preso da Platano.

Il cavaliere, poi, non nasconderà che non gli farebbe bene il rivedere ogni settimana in studio l'ex compagna durante le registrazioni, e per questa ragione vorrebbe andar via.

Lavinia si becca il 'no' di Alessio: anticipazioni Uomini e donne

In attesa di scoprire quale sarà la decisione finale di Riccardo, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne evidenziano che per Lavinia arriverà un secco rifiuto.

La tronista sarà protagonista di un'esterna con il corteggiatore Alessio Campoli, durante la quale sembrerà che tra i due ci sia un buon feeling. Invece il giovane spiazzerà tutti nel momento in cui rifilerà il suo "no" alla tronista, confessandole di voler lasciare la trasmissione.

Le reazioni degli opinionisti non saranno delle migliori, in quanto accuseranno Alessio di aver mentito in esterna a Lavinia e di non aver avuto il coraggio di dirle che non è realmente interessato a lei.