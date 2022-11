La nuova registrazione di Uomini e donne è in programma martedì 22 novembre. I protagonisti del trono classico e over torneranno in studio per le riprese delle puntate che saranno poi trasmesse durante il mese di dicembre, prima della pausa natalizia del talk show Mediaset.

I colpi di scena non mancheranno e, in vista di questa nuova registrazione, non si esclude un possibile ritorno in studio di Ida Platano dopo che, nelle scorse settimane, ha scelto di abbandonare la trasmissione definitivamente assieme ad Alessandro.

Anticipazioni Uomini e donne: nuova registrazione in programma il 22 novembre

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne prosegue con successo su Canale 5 e proseguono a ritmo spedito anche le registrazioni del talk show.

Come svelato da Lorenzo Pugnaloni, la nuova registrazione di questa settimana è in programma martedì 22 novembre mentre giovedì 24 la padrona di casa del talk show sarà impegnata con le riprese del nuovo speciale di Amici 22, che sarà poi in onda la domenica pomeriggio su Canale 5.

Cosa succederà in questa nuova registrazione di Uomini e donne? Quali saranno le novità e i colpi di scena che terranno banco? Non si esclude che uno di questi possa avere a che fare con il ritorno in studio di Ida Platano.

Ida torna nella registrazione di Uomini e donne del 22 novembre?

La dama siciliana, per anni volto di punta della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, durante le registrazioni delle passate settimane ha scelto di chiudere la sua avventura nel cast del trono over, per viversi la sua favola d'amore assieme ad Alessandro Vicinanza, lontani dalle telecamere.

Ida e Alessandro, quindi, hanno lasciato il programma e in studio non sono mancate le polemiche e le critiche da parte di chi sosteneva che questa storia d'amore non sarebbe durata a lungo.

Ebbene, dopo aver mantenuto il silenzio nel corso di queste settimane, non si esclude che Ida possa ritornare in studio per un confronto e rispondere così ad un po' di accuse che le sono state mosse fino a questo momento.

In una story apparsa in queste ore su Instagram, Ida ha svelato di essere carica e pronta per affrontare questa settimana: dovrà fare il pieno di energie per l'atteso confronto in studio?

La scelta di Federico nella registrazione di Uomini e donne del 22/11?

Un ritorno che non passerebbe inosservato a che, sicuramente, regalerebbe grandi soddisfazioni anche dal punto di vista auditel.

E poi ancora, in questa nuova registrazione di Uomini e donne potrebbe esserci anche la prima scelta finale dei tronisti in carica, da mandare poi in onda prima dello stop natalizio.

Al momento, tra i tre tronisti di questa edizione, quello maggiormente coinvolto sembra essere Federico Nicotera, diviso tra Alice e Carola, le due pretendenti ormai giunte al rush finale.