Aria burrascosa a palazzo Palladini. Nelle puntate in onda su Rai 3 dal 14 al 18 novembre vedremo i personaggi di Un posto al sole fare i conti con una notizia riguardante Susanna Picardi. Una nuova inquilina si stabilirà accanto alla casa di Niko, rivelandosi piuttosto scomoda per l'avvocato Poggi. E mentre un certo incidente porterà Viola ad aprire gli occhi e a recarsi da Rosa, a palazzo qualcuno ritroverà i famosi gioielli. Lia deciderà di abbandonare il palazzo, ma un gesto coraggioso di Diego cambierà le cose. Spazio anche ad un possibile ritorno di fiamma.

Nel dettaglio, Michele e Silvia finiranno per avere un incontro casuale che li spingerà ad avvicinarsi.

Anticipazioni Un posto al sole 14-18 novembre, una nuova vicina per Niko

In arrivo un nuovo inquilino a palazzo Palladini e tutto avrà inizio con l'ostinazione di Renato, il quale continuerà a portare avanti la sua lotta contro i piani immobiliari di Alberto. Sarà così che Niko si ritroverà ad avere una vicina abbastanza scomoda. Micaela chiederà ad Alberto di poter prendere in affitto il suo appartamento. Siccome tra la ragazza e sua sorella gemella c'è stata una lite, Micaela vorrà a tutti i costi ricostruire il legame con lei, tuttavia dovrà fare i conti con la reazione degli altri condomini circa il suo trasferimento a palazzo.

Una coincidenza porterà Michele e Silvia a rivedersi e a percorrere la caratteristica via San Gregorio Armeno. Mariella, in cuor suo, spererà che questa passeggiata possa spingere i due ex coniugi a ricucire i rapporti di un tempo e, a quanto pare, le cose sembreranno mettersi bene visto che il giornalista e Silvia parleranno con trasporto anche delle più piccole cose.

Confronto tra Raffaele e Roberto

Rosa e Damiano sono entrati da poco nella storyline di Un posto al sole. Tra l'uomo della scorta di Eugenio e Viola sta nascendo un'intesa e questo aspetto non è passato inosservato agli occhi della moglie di lui. Nelle prossime puntate vedremo come un piccolo incidente in cortile porterà alla luce dei conflitti sottovalutati dalla stessa Viola e che, a quanto pare, riguarderanno Antonio e Manuel.

Un'inaspettata decisione porterà Roberto a ricredersi sulle sue paure e, successivamente, ad avere un inedito faccia a faccia con Raffaele. Che Ferri abbia perso la sua amata Giordano per sempre? Intanto Lia sarà sul punto di lasciare il palazzo quando Diego, con una mossa coraggiosa, cercherà di trattenerla.

Spoiler UPAS dal 14 al 18 novembre 2022: un'improvvisa notizia su Susanna

Gli spoiler di UPAS rivelano che Viola si recherà da Rosa per domandarle scusa, a nome del figlio Antonio. Bruni, inoltre, supplicherà la moglie di Damiano di permettere a Manuel di portare avanti le ripetizioni da lei. I famosi gioielli di palazzo Palladini verranno rinvenuti da qualcuno di molto familiare.

Una improvvisa notizia riguardante Susanna si abbatterà come un fulmine a ciel sereno nella vita di chiunque l'abbia amata, in modo particolare su Niko. E mentre tutti loro saranno alle prese con la rabbia e il dolore per la sua tragica morte qualcun altro non vorrà starsene a guardare e deciderà di fare qualcosa.