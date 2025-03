L'oroscopo del 20 marzo 2025, sotto la guida della Luna in Sagittario che vede il Pesci annaspare all'ultimo posto nella classifica quotidiana. Al contrario, l'Acquario si gode la posizione più in alto e un giovedì positivo. Le stelle hanno molto altro da rivelare riguardo a queste 24 ore.

Classifica e oroscopo giornaliero: i segni flop e top del 20 marzo

12° - Pesci - in questa giornata rischiate di annaspare. Ci sono poche novità all'orizzonte rispetto alla situazione attuale. In momenti del genere, è fondamentale trovare soluzioni alternative e riorganizzare ogni aspetto della vita quotidiana, dal lavoro alla gestione familiare.

Evitate di trascinare situazioni poco chiare e stabilite regole precise. Sarà necessario prendere decisioni rapide, e la sensazione di camminare su un terreno incerto potrebbe generare ansia. La vostra natura di leader vi spinge a guidare chi vi circonda, quindi cercate di dare una scossa all'ambiente in cui vi trovate. Le comunicazioni saranno frequenti e potreste avvertire un senso di stanchezza nel ripetere sempre le stesse cose. Le preoccupazioni non vi danno tregua, rendendo il sonno più difficile del solito. Trovate un momento per rilassarvi e alleggerire il peso dei pensieri.

11° - Ariete - Puntate a trovare la felicità, anche se in questo periodo non è facile. Mantenere un atteggiamento positivo aiuta ad attrarre buone opportunità e a vivere con più leggerezza.

Lasciarsi sopraffare dal malcontento non porta a nulla di buono. Meglio concentrarsi sulle piccole cose positive, sulle persone care e sulla fortuna di avere una certa stabilità. Chi vive un amore a distanza soffre la mancanza e teme per il futuro. Sono in arrivo telefonate o messaggi importanti. Un familiare potrebbe aver bisogno di voi, quindi fate il possibile per aiutarlo.

In serata concedetevi un momento di relax, magari con un bagno rigenerante: ne avete bisogno.

10° -Vergine - La giornata sarà piuttosto fiacca, ma si tratta solo di un momento passeggero. Il fine settimana in arrivo porterà nuove energie e situazioni più piacevoli. Non può piovere per sempre, ma molto dipende anche dagli altri.

Potrebbero esserci problemi di connessione o piccoli screzi in famiglia. Meglio riorganizzare tutto con ordine e chiarezza. Evitate di soffermarvi su ciò che non funziona e provate a guardare il lato migliore delle cose. La meditazione può aiutare a ridurre lo stress.

9° - Cancro - La giornata si manterrà nella norma, ma ci saranno dei momenti di irritabilità e malinconia. L'umore sarà altalenante. Avrete sprazzi di grande energia e altre di spossatezza. La primavera vi mette tanto sonno. Una fase di stallo vi fa sentire bloccati e aumenta la voglia di ritrovare la spensieratezza di un tempo. L'ansia potrebbe farsi sentire, anche perché siete in attesa di notizie che potrebbero avere un impatto significativo.

Ogni difficoltà rappresenta un'opportunità di crescita, quindi affrontate le sfide con determinazione. Se qualcosa vi incuriosisce, non esitate a provarla. La vita è troppo breve per lasciare spazio a dubbi e rimpianti. A breve sarà necessario rivedere alcune questioni familiari e prendere decisioni importanti.

8° - Leone - Le stelle dicono che potreste sentire il desiderio di allontanarvi da tutto, perché le responsabilità sembrano gravare solo su di voi. Chi lavora fuori casa prova un misto di sollievo e stanchezza, mentre altri avvertono il bisogno di maggiori sicurezze. La paura per il futuro si fa sentire, ma è importante non rinunciare ai propri sogni. Questo periodo può essere l'occasione giusta per dedicarsi a ciò che conta davvero.

Chi vive in un appartamento potrebbe invidiare chi ha uno spazio all'aperto, ma con un po' di creatività è possibile trovare nuovi modi per sentirsi liberi. Evitate discussioni accese e rimandate decisioni importanti a un momento più sereno. Far fronte comune è fondamentale.

7° - Toro - La situazione che state vivendo appare surreale, e anche la relazione di coppia potrebbe risentirne. Chi ha figli deve affrontare ulteriori difficoltà, ma l'importante è cercare di mantenere un equilibrio e organizzare la quotidianità nel miglior modo possibile. La gestione degli spazi in casa può essere complicata, soprattutto se le persone presenti sono tante. Il prossimo mese sarà molto simile a quello che sta per concludersi, quindi meglio giocare d’anticipo e prepararsi ad affrontarlo con lucidità.

Problemi di connessione potrebbero ostacolare alcune attività importanti. Possibili uscite per spesa o controlli di vario tipo. Fortunatamente, l'imminente fine settimana porterà un’atmosfera più leggera e piacevole.

6° - Scorpione -In amore e in famiglia sarà necessario trovare un equilibrio, ma senza mai mettere da parte voi stessi. In questo periodo avete bisogno di riscoprirvi e riprendere in mano la vostra vita. Forse avete perso il lavoro, o forse semplicemente vi manca lo stimolo a darvi da fare. Vorreste innamorarvi perdutamente, ma allo stesso tempo temete di soffrire. Certe volte vi sembra che chi vi sta accanto non riesca a comprendere le vostre esigenze, il che vi fa venire voglia di piangere.

Avete bisogno di distrarre la mente, magari con delle passeggiate nella natura o una bella sessione di shopping (se il portafoglio lo consente).

5° - Sagittario - Alternanza di giornate positive e negative: ormai vi siete quasi abituati a questa sensazione di incertezza che spesso vi annoia e vi preoccupa. In amore, l’intesa mentale e fisica è essenziale, ma con il tempo qualcosa può incrinarsi. Se sentite che la relazione ha perso slancio, provate a fare un passo avanti: sorprendete per essere sorpresi. Sul fronte del lavoro, della famiglia e del benessere, non lasciatevi abbattere e mettetevi al primo posto. Dedicate del tempo a voi stessi con un bagno rilassante, un’alimentazione più sana e delle attività che possano stimolare la mente e il corpo.

Possibili chiamate o messaggi in arrivo.

4° - Bilancia - L'Oroscopo del giorno si prospetta sereno. Si ritrova equilibrio in famiglia e nei rapporti personali. Negli ultimi giorni ci sono state tensioni, ma finalmente potrete vedere una luce in fondo al tunnel, con la possibilità di trovare soluzioni efficaci. Alcuni di voi dovranno uscire per sbrigare commissioni urgenti, mentre altri approfitteranno del tempo libero per fare acquisti o per ritrovarsi con degli amici per un aperitivo svagante. State facendo del vostro meglio per accontentare tutti, anche se non è semplice. Concedetevi una serata di relax davanti alla televisione e lasciate da parte le preoccupazioni.

3° - Gemelli - Mandare avanti la famiglia, il lavoro e la vita quotidiana non è mai facile, soprattutto in momenti di profonda incertezza economica come questo.

Tutto è aumentato a dismisura e faticate a sbarcare il lunario. Cercate di reinventarvi, anche se costa fatica e tempo. Certe volte vi sembra che nulla possa cambiare e che la routine sia diventata opprimente. Non è così. Niente dura per sempre, quindi anche questa fase passerà. Per fortuna, secondo le previsioni, questa giornata vi offrirà un rinnovato slancio e un miglioramento dell’umore. Nonostante le difficoltà riuscirete a vedere le cose da un’altra prospettiva e a trovare nuove soluzioni. Sfruttate queste ore per riflettere e cercare alternative valide: il mondo è pieno di opportunità, sta a voi scoprirle.

2° - Capricorno - Il vostro spirito determinato vi insegna che, con impegno e costanza, tutto è possibile.

Nulla arriva per caso. Dietro ogni successo c’è sempre tanto lavoro. La serenità in famiglia è un elemento fondamentale per voi, perciò cercate di organizzarvi al meglio e di anticipare eventuali problemi. In queste 24 ore avrete modo di rilassarvi e sentirvi più tranquilli. Pianificate le vostre giornate con piccoli obiettivi concreti: anche un semplice cambio di prospettiva può fare la differenza.

1° - Acquario - Siete creativi, brillanti e con la testa tra le nuvole, ma proprio questa capacità di sognare vi permette di affrontare le difficoltà con ottimismo. Anche nei momenti più difficili sapete trovare le parole giuste per spronare chi vi sta accanto. La giornata si preannuncia positiva: se nei giorni scorsi ci sono stati attriti in amore o in famiglia, ora ritroverete serenità e sintonia. Potreste sentirvi ispirati e particolarmente creativi, quindi sfruttate questa energia per realizzare qualcosa di nuovo. Novità ed emozioni in arrivo.