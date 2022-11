La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily di stampo nostrano, in merito agli episodi da lunedì 14 a venerdì 18 novembre, evidenziano che Stefania Colombo (Grace Ambrose) non si rassegnerà dinanzi alla scelta di Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia) di abbandonare il giornalismo. La testardaggine della figlia di Ezio (Massimo Poggio) la spingerà a chiedere a Matilde Frigerio (Chiara Baschetti) ad aiutarla a convincere Marco a continuare il suo percorso editoriale.

La contessa Adelaide (Vanessa Gravina), inoltre, farà sì che il nipote sia il giudice del concorso letterario creato al Circolo, nel frattempo un aspirante giornalista colpirà Marco, inducendo quest'ultimo a riflettere sul suo futuro professionale. Il talento del rampollo di casa Di Sant'Erasmo sarà più evidente che mai, tanto che il fidanzato di Stefania riceverà una proposta di lavoro. Qualora Marco, infine, dovesse accettare tale offerta professionale, è probabile che la stessa lo porti lontano da Milano e, di conseguenza, sarebbe costretto a vivere a distanza la sua relazione sentimentale con la fidanzata.

Marco potrebbe accettare la proposta professionale ricevuta

Col cambio gestionale del grande magazzino meneghino, nel corso della stagione in essere de Il Paradiso delle Signore 7, alcune posizioni professionali stanno risultando meno solide di quanto non erano nel sesto capitolo della soap.

Con Adelaide che ha sostituito con l'inganno il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) al timone dell'atelier, difatti, Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) da un lato e Marco dall'altro sembrano essere sovente sulla graticola.

Entrambi commetteranno delle scorrettezze mica da poco: la stilista, dopo aver umiliato reiteratamente Maria Puglisi (Chiara Russo), copierà l'abito creato dalla giovane sarta siciliana, mentre Marco sarebbe complice del reato di furto di un importante carteggio, essendo a conoscenza della provenienza delle fonti per l'articolo scritto da lui sulla tragedia del Vajont.

Complice la voglia di non sentirsi più sotto scacco, professionalmente parlando, per colpa del fratello Tancredi (Flavio Parenti) e del commendatore, Marco potrebbe decidere di cambiare aria e lasciare il Paradiso Market per accettare la nuova offerta lavorativa ricevuta.

Stefania e Marco potrebbero vivere una relazione a distanza

La storyline amorosa tra Marco e Stefania potrebbe subire un sostanzioso contraccolpo qualora il nipote di Adelaide decidesse di accettare l'offerta professionale arrivata al suo cospetto.

Intraprendendo eventualmente tale percorso lavorativo, difatti, è probabile che lo stesso porti Marco lontano da Milano e, di conseguenza, il ragazzo e Stefania sarebbero costretti dalle circostanze a vivere la loro storia a distanza.

Difficilmente la giovane Colombo seguirebbe il fidanzato in questa avventura, soprattutto adesso che si sta facendo un nome come scrittrice, ma anche per il suo lavoro come Venere al Paradiso e, soprattutto, per la possibilità di poter stare accanto alla madre Gloria Moreau (Lara Komar) ogni qualvolta che ne ha voglia.