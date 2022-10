Continuano le trame e gli intrecci di Un posto al sole, la soap opera in onda da lunedì al venerdì alle ore 20:50 su Rai 3. Nelle prossime puntate non mancheranno i colpi di scena. In particolare, nella settimana dal 31 ottobre al 4 novembre 2022 ci sarà spazio per il dramma di Marina Giordano, rapita e tenuta prigioniera dal suo ex marito, Fabrizio Rosato.

Per quanto riguarda gli altri personaggi, le anticipazioni rivelano che Lia proseguirà le sue ricerche, mentre nella notte di Halloween i bambini di palazzo Palladini si lanceranno in una missione da "acchiappafantasmi".

Anticipazioni Un posto al sole dal 31 ottobre al 4 novembre: Marina in balìa del suo ex marito

Nelle puntate di Un posto al sole in programma dal 31 ottobre al 4 novembre 2022 continuerà il dramma di Marina, tenuta in ostaggio dall'ex Fabrizio. Stando alle anticipazioni, la donna riuscirà a convincere il pazzoide a liberarla. Tuttavia, quando sembrerà sul punto di lasciarla andare, accadrà qualcosa di inaspettato che spingerà l'uomo a tornare sui suoi passi. Mentre la salvezza della povera Giordano apparirà sempre più lontana, l'ignaro Roberto continuerà a chiedersi perché la donna abbia rinunciato improvvisamente al loro rapporto.

Nel frattempo, i bambini di Palazzo Palladini si prepareranno a festeggiare la notte di Halloween.

Impressionati dai racconti di Alberto, decideranno di lanciarsi in una paurosa missione: catturare il presunto fantasma che si aggira nell'edificio. Intanto, Lia cercherà di portare a termine ciò che ha iniziato, anche se questo potrebbe risultare pericoloso.

Spoiler Un posto al sole dal 31 ottobre al 4 novembre: Diego sorprende Lia

Le anticipazioni di Un posto al sole in onda dal 31 ottobre al 4 novembre 2022 rivelano che Manuela vivrà momenti difficili per via della lontananza di Niko. Stesso stato d'animo porterà la giovane a prendere una decisione inaspettata che potrebbe incidere sulla vita del piccolo Jimmy.

Nel frattempo, Lia continuerà a cercare di scoprire nuovi dettagli nel seminterrato di Alberto. Sfortunatamente, però, verrà sorpresa da Diego, il quale pretenderà delle spiegazioni. Intanto Roberto si rassegnerà all'idea che Marina lo abbia abbandonato. Stando agli spoiler della soap, l'uomo tenterà di andare avanti con la propria vita, ignaro che la donna si trovi nelle mani del suo ex marito.

Un'improvvisa intuizione di Ferri può salvare Marina: Un posto al sole trame dal 31 ottobre al 4 novembre

Mentre continua il dramma di Marina Giordano, tenuta in ostaggio dall'ex marito Fabrizio, Filippo farà la sua parte per alleviare il dispiacere del padre. Gli spoiler delle puntate in onda fino a venerdì 4 novembre 2022 rivelano che l'uomo cercherà di far capire al genitore che tra la donna e Rosato ci sarà stato un ritorno di fiamma.

Ferri, tuttavia, avrà un'intuizione improvvisa (non specificata dalle anticipazioni) che può cambiare le sorti del rapimento.

Nel frattempo, Viola vorrà aiutare Damiano a risolvere le problematiche del figlio. Decisa a dargli una mano, la donna farà la conoscenza di Rosa e Manuel. Improvvisamente, però, le verrà fatta una proposta interessante. Stando alle anticipazioni, ci sarà spazio anche per Silvia e Michele. Nel dettaglio, la donna deciderà di affrontare un argomento piuttosto delicato e vorrà parlarne con Michele.