Continua su Rai 3 l'appuntamento con la Serie TV italiana Un posto al sole, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:50. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 7 a venerdì 11 novembre, Ferri farà di tutto per trovare il nascondiglio dove è tenuta prigioniera Marina. Inoltre Riccardo si mostrerà geloso nei confronti di Rossella e Michele non mancherà di farlo notare alla figlia, mentre Niko e Jimmy saranno contesi da Micaela e Manuela.

Rossella è decisa a confrontarsi direttamente con Riccardo

Nella puntata di Un Posto al sole che sarà mandata in onda lunedì 7 novembre, Silvia racconterà a Rossella del divorzio ormai prossimo tra lei e Michele.

La ragazza dovrà fronteggiare l'eccessiva gelosia di Riccardo. Intanto Ferri sarà sempre più certo che Marina sia prigioniera di Fabrizio. Inoltre Diego grazie al supporto inconsapevole di Raffaele e dei suoi pastori del presepe, troverà il coraggio di invitare Lia ad andare fuori insieme.

Nell'episodio di martedì 8 novembre, Fabrizio proseguirà nel perseguitare Marina. Ferri sarà propenso a trovare il Rosato. Serena invece cercherà di far ragionare Filippo, dicendogli a più riprese che è giusto chiedere un supporto. Nel frattempo Michele non ne potrà più del comportamento di Riccardo ed esporrà il suo pensiero a Rossella. Nunzio si prodigherà anche per dare una mano alla ragazza, ma lei è decisa a confrontarsi con l'uomo.

Diego e Lia passeranno insieme una piacevole giornata, ma questo non contribuirà a sanare del tutto le loro divergenze.

Ferri cerca da solo il nascondiglio dove è tenuta prigioniera Marina

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 9 novembre, Franco e Filippo offriranno il loro aiuto a Roberto per trovare insieme Marina e smascherare così quanto fatto da Fabrizio.

Ferri però non sentirà ragioni e proseguirà da solo nel salvare la Giordano. Intanto Riccardo mostrerà nuovamente a Rossella la sua smisurata gelosia e avranno un altro scontro. Si vedrà se i due riusciranno a ripianare i loro contrasti.

Nella puntata di giovedì 10 novembre, Jimmy sarà messo a disagio da una surreale offerta che gli arriverà.

Nel frattempo il confronto tra Antonio e Manuel non andrà quanto sperato, visto che i due non avranno un rapporto idilliaco. In tutto questo Rosa assumerà un atteggiamento che non farà altro che agitare Rossella, mentre la follia di Fabrizio sembrerà non avere fine.

Antonio non apprezza l'atteggiamento amorevole di Rosa verso Manuel

In base agli spoiler di venerdì 11 novembre, Antonio non sarà felice dei riguardi che la madre ha verso Manuel. Rosa e Damiano invece mostreranno diversità di vedute sul modo di educare il figlio. Infine Micaela e Manuela litigheranno per avere Niko e Jimmy, mentre alla prima gemella dopo avere udito un dialogo nella casa vacanze di Palladini verrà in mente un'idea.