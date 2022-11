Arriva una nuova settimana di programmazione per la settima stagione de Il Paradiso delle Signore. Durante le puntate che andranno in onda da lunedì 7 a venerdì 11 novembre, Salvatore e Marco dovranno prendere scelte importanti per il loro futuro. Vittorio temerà di essersi innamorato di Matilde, una donna già sposata con la quale non sarebbe facile intraprendere una relazione. Ezio si confiderà con la moglie Gloria Moreau sui suoi problemi lavorativi alla ditta Palmieri e in particolare modo con il commendatore Guarnieri.

Infine, Vito commetterà una follia per amore sorprendendo positivamente la ricamatrice dell'atelier

Marco nei guai a causa di Umberto e Tancredi

Nelle puntate settimanali de Il Paradiso dal 7 all'11 novembre, Tancredi e Umberto si alleeranno contro Marco pubblicando un comunicato stampa chiarendo la loro posizione contro l'articolo scritto da parte sua sulle vittime del Vajont. Comunque il giornalista del Paradiso potrà contare sul sostegno dei suoi familiari e di Vittorio e Roberto che hanno sposato appieno la sua causa nonostante la dubbia liceità dei documenti ottenuti per scrivere quell'articolo di denuncia.

Di conseguenza, il fidanzato di Stefania si troverà in serie difficoltà e non riuscirà a trovare lavoro come giornalista, tanto da pensare di abbandonare quel mondo e dedicarsi ad altro.

Tuttavia, l'aiuto dei suoi amici faranno riflettere il ragazzo e lo sproneranno a continuare per quella strada e a non mollare.

Inoltre, Adelaide proverà a cercare dei nuovi colloqui per suo nipote grazie alle sue conoscenze, ma questi non daranno i risultati sperati. Così, la contessa avrà un duro scontro con il suo ex compagno Umberto dove lo accuserà di aver rovinato la carriera del promettente giornalista.

La donna apparirà giù di morale a causa delle tensioni che sta vivendo la sua famiglia, ma Marcello deciderà di tirarla su organizzandole una sorpresa, anche per ringraziarla di tutto quello che sta facendo per lui.

Vito commette una follia per amore ne Il Paradiso

Successivamente, Maria confezionerà l'abito finale da presentare a Flora e Vittorio per la nuova collezione del Paradiso, ma anche questa volta la stilista Ravasi metterà il bastone tra le ruote alla ricamatrice.

Pertanto, Vito deciderà di farle una sorpresa per confortarla, ma questa volta deciderà di non restare in anonimo e commetterà una follia per l'amore nei confronti della Puglisi. Le anticipazioni non dicono precisamente cosa farà il nuovo contabile del magazzino.

Nel frattempo, Umberto umilierà Ezio per aver concesso un permesso speciale alle operaie senza chiedere il suo consenso. Provato ed amareggiato dalla situazione, il padre di Stefania deciderà di confidarsi con la moglie Gloria raccontandole quanto accaduto. Anche il dottor Conti supporterà l'uomo e lo inviterà a stare a casa sua vista la difficile situazione con Veronica.

Intanto, Vittorio si renderà conto di star provando dei sentimenti per Matilde, ma deciderà di allontanarsi dalla donna per non ricevere un'ennesima delusione in amore.

Salvatore lascia temporaneamente Milano

Infine, il giovane barista prenderà una decisione definitiva sul suo matrimonio: lascerà Anna libera di vivere la sua vita insieme a sua figlia Irene e al marito Quinto. Un duro colpo per il figlio di Agnese che sembrerà molto triste, tanto che le veneri e in particolare Elvira penseranno di sorprenderlo con un'idea particolare. Ciononostante, il giovane reagirà male a questa iniziativa e tratterà male la signorina Gallo per averla organizzata.

Resosi conto dell'errore commesso, Salvatore penserà di lasciare Milano e raggiungere sua madre e sua sorella a Londra per rimettere insieme i suoi pensieri, ma prima di andar via troverà il modo di farsi perdonare da Elvira con un pensiero speciale.