Da qualche giorno si vocifera di un possibile nuovo flirt in corso per Diletta Leotta, adesso il settimanale Chi ha fornito ai propri lettori le prove che qualcosa nel cuore della giornalista sportiva di DAZN è affettivamente cambiato. La siciliana, infatti, è stata pizzicata mentre si trova a cena, in un noto ed elegante ristorante nel cuore di Milano, con il Loris Karius, il portiere del Newcastle. La scelta di incontrarsi in un luogo tanto in vista potrebbe significare che i due hanno deciso di non nascondersi e di vivere la loro frequentazione alla luce del sole.

Cena romantica per Diletta e Karius

Chiusa la chiacchierata relazione con Can Yaman e messo fine alla frequentazione con il modello Giacomo Cavalli, vissuta quest'ultima in assoluta privacy, pare che per Diletta sia giunto tempo di voltare definitivamente pagina. L'affascinante giornalista, infatti, ha deciso di non nascondersi più e ha voluto passare una serata in un locale del capoluogo lombardo, dove lei risiede, in compagnia del calciatore Loris Karius che non si è lasciato sfuggire occasione per raggiungere Leotta e passare del tempo con lei.

A mostrare i dettagli della serata romantica ci ha pensato il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Nelle foto riportate, è possibile vedere Diletta e Loris in atteggiamenti intimi: sguardi languidi e complicità.

Negli scatti, inoltre, è anche possibile vedere quello che sembra proprio un bacio che i due giovani si sono scambiati in un luogo pubblico di fronte all'incantevole vista del Duomo di Milano a dimostrazione che non hanno nulla da nascondere e che la relazione, sebbene ai suoi inizi, potrebbe trasformarsi presto in qualcosa di davvero importante.

La conoscenza tra la giornalista ed il calciatore

I due si sarebbero incontrati per la prima volta solo due settimane fa a Londra durante una cena con amici comuni. Da lì, i rapporti tra Diletta e Loris non si sarebbero più interrotti, tanto che il portiere ha raggiunto la giornalista per passare con lei non solo romantici momenti a cena.

Infatti, sempre secondo le foto di Chi, la coppia avrebbe poi proseguito la serata a casa della Leotta. Dal canto suo, anche Diletta pare intenzionata a impegnarsi in questa nuova frequentazione.

La giornalista è anche agevolata dallo studio della lingua inglese che ha intrapreso già da qualche tempo, visto che ha espresso il desiderio di condurre, prima o poi, durante la sua carriera, un programma sulla Premier League. E chissà che per Diletta Londra non possa diventare il luogo giusto per fare un passo in avanti non solo nel lavoro ma anche nella vita sentimentale.