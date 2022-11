Nella serata di venerdì 4 novembre è andato in onda l'episodio conclusivo della prima stagione di Viola come il mare. La prima edizione della fiction di Canale 5, con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi è terminata con un finale aperto, lasciando intendere che ci sarebbe stato un seguito. A fare chiarezza, ci ha pensato Elena Bucaccio, sceneggiatrice della serie, che ha rivelato a Fanpage che la seconda stagione ci sarà e le nuove puntate potrebbero andare in onda, dall'autunno 2023. Nei nuovi episodi ci saranno antagonisti sentimentali e nuovi casi di cronaca nera ed è stata confermata la presenza dei personaggi principali: Francesco Demir e Viola Vitale.

Viola come il mare 2, trame: Vitale e Francesco Demir sono presenti

La prima stagione di Viola come il mare non si è conclusa come sperato dal pubblico da casa. A tal proposito, Viola Vitale e Francesco Demir non si sono baciati e non hanno iniziato una storia d'amore. Proprio mentre fra l'ispettore e la giornalista c'era stato un inizio, il poliziotto aveva ricevuto una telefonata, che aveva interrotto un momento romantico. Inoltre, nel finale di stagione, c'è stato un vero e proprio colpo di scena: Vitale e Francesco potrebbero essere fratelli. Nelle nuove puntate della fiction di Canale 5, che potrebbero essere trasmessi sul piccolo già nell'autunno 2023, ci saranno un po' di nodi da raccontare.

Elena Bucaccio, sceneggiatrice della serie di successo, ha rivelato: ''La storia principale della seconda stagione è pronta. Adesso cominciamo a scrivere gli episodi''. Per quanto riguarda i protagonisti, invece, Bucaccio ha dichiarato: ''Rivedremo, ovviamente, Francesca Chillemi e Can Yaman e ci saranno anche nuovi ingressi''.

Viola come il mare 2, nuove puntate: ci sono nuovi antagonisti sentimentali

Nel frattempo, Elena Bucaccio ha anche rilasciato qualche anticipazione sulla seconda stagione di Viola come il mare. A tal proposito, Elena ha affermato: ''Ci saranno nuove figure che metteranno in crisi Viola e dall'altra l'aiuteranno nel suo percorso''.

Inoltre, proseguiranno le indagini e il lavoro di giornalista di cronaca nera dell'ex Miss Italia. La sceneggiatrice della fiction di Canale 5 ha anche aggiunto: ''Ci saranno nuovi antagonisti sentimentali molto interessanti''. Al momento, però, non è chiaro se Francesco Demir e Viola Vitale riusciranno a diventare una coppia o se continueranno ad essere solo amici.

Viola come il mare 2, nuovi episodi: le riprese dall'estate 2023 o autunno 2023

Elena Bucaccio ha anche spiegato i tempi previsti per la seconda stagione di Viola come il mare. Al momento, la storia principale è stata scritta, ma non sono stati ancora sviluppati i dodici episodi, per le sei prime serate. La messa in onda delle nuove puntate potrebbe essere già nell'autunno del 2023, Bucaccio ha spiegato: ''Cominceremo a girare nella primavera o estate 2023''.

Inoltre, la sceneggiatrice ha dichiarato che la seconda stagione della fiction di Canale 5 dovrebbe andare in onda nel 2023, specificando che potrebbe trattarsi o dell'autunno del 2023, oppure, al più tardi, nella primavera 2024. Attualmente, inoltre, non sono trapelati indizi sul set e sulle riprese e non è chiaro se saranno fatte tutte in Sicilia, a Palermo, come per la prima stagione, oppure se saranno ambientati, alcuni episodi, anche in altre località.