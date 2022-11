La prima registrazione settimanale di U&D, quella del 4 novembre, ha regalato tantissimi spunti di discussione ai telespettatori. Le anticipazioni che stanno impazzando in rete da qualche ora, fanno sapere che sia nel Trono Over che nel Classico è accaduto di tutto: Maria De Filippi, ad esempio, ha riaccolto nel cast Biagio Di Maro mentre ha salutato la neo coppia Ida-Alessandro. Il tronista Federico, invece, ha mandato via Noemi dopo una foto che la mostrava vicina ad un altro ragazzo.

Aggiornamenti dagli studi di U&D

Venerdì 4 novembre sono ricominciate le registrazioni di U&D: dopo circa una decina di giorni di stop, sono ripartite le riprese dell'amatissimo dating-show condotto da Maria De Filippi.

La puntata che è stata realizzata nelle scorse ore, è stata ricca di colpi di scena.

Per quanto riguarda il Trono Over, il parterre ha perso due suoi storici protagonisti e ne ha riconquistato uno molto chiacchierato.

L'appuntamento si è aperto con gli aggiornamenti sulla frequentazione sempre più assidua tra Ida e Alessandro. I due hanno passato alcuni giorni insieme a Salerno e, spronati soprattutto da Tina Cipollari a rispettare il regolamento, hanno deciso di andare via insieme.

La neo coppia, dunque, ha scelto di proseguire la relazione fuori dagli studi televisivi di Cinecittà, con il benestare anche di Riccardo Guarnieri, che per tutto il tempo non ha fatto commenti e ha lasciato completo spazio alla ex Platano e al suo nuovo fidanzato.

Discusso ritorno nel parterre di U&D

Le anticipazioni della puntata di U&D che è stata registrata il 4 novembre, riguardano anche un ex cavaliere che proprio nelle scorse ore è rientrato nel cast dopo qualche mese d'assenza.

Il blogger Lorenzo Pugnaloni, infatti, ha raccontato che nel parterre maschile del Trono Over è ricomparso Biagio Di Maro, il napoletano che a inizio stagione non era stato riconfermato per ragioni che non sono mai state rese note.

Si vociferava che l'assenza dell'uomo tra i protagonisti del dating-show fosse una precisa richiesta di Maria De Filippi, insofferente nei confronti degli atteggiamenti poco eleganti dell'imprenditore nei confronti delle dame con le quali è uscito negli anni passati.

Restando sempre in tema senior, Riccardo sta continuando ad uscire a cena con Gloria, mentre Daniela ha interrotto la frequentazione con Walter dopo un lungo tira e molla.

I giovani protagonisti di U&D

Gli spoiler trapelati dagli studi di U&D la sera del 4 novembre, riguardano anche i giovani protagonisti del cast.

Federica Aversano ha spiazzato tutti ufficializzando la sua decisione di abbandonare il trono a circa due mesi dal suo "insediamento" sulla poltrona rossa. La ragazza ha fatto sapere di non riuscire a conciliare gli impegni da madre con quelli legati al programma di Canale 5 (doppia registrazione settimanale, più le esterne con i corteggiatori per i quali ha ammesso di non provare nessun tipo di trasporto emotivo), e per questo ha scelto di lasciare spazio a persone più motivate di lei.

Anche nel percorso di Federico Dainese c'è stato uno "scossone". Maria De Filippi ha informato il tronista che Noemi si voleva auto eliminare perché ha capito di non provare un trasporto mentale per lui.

Il giovane ha cercato di trattenere la sua spasimante fino a quando non si è parlato di una segnalazione che è arrivata alla redazione su di lei.

Una foto che è stata mostrata in studio, infatti, vedeva la ragazza intenta a baciare un altro uomo: quest'immagine ha spinto Federico a fare un passo che non avrebbe mai voluto, ovvero quello di mandare via la sua corteggiatrice preferita.