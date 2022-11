Can Yaman e Francesca Chillemi smettono di seguirsi a vicenda sui social, allarmando i fan sul futuro di Viola come il mare 2.

La fiction del prime time di Canale 5 si avvia ormai verso il gran finale della prima stagione ed è stata già confermata e annunciata la seconda stagione.

Tuttavia, in queste ore, a destare sospetti sono stati i movimenti social dei due attori che, di punto in bianco, hanno scelto di togliersi il "segui" da Instagram.

Mediaset conferma le nuove puntate di Viola come il mare 2

Nel dettaglio, l'appuntamento con Viola come il mare sebbene non abbia registrato ascolti "clamorosi" nel prime time di Canale 5, ha permesso comunque alla rete ammiraglia Mediaset di portarsi a casa una media di circa 2,8 milioni di spettatori in prime time pari al 16% di share.

Numeri abbastanza positivi che crescono ancora di più se si considera le visualizzazioni che la fiction ha ottenuto in streaming nel corso di queste settimane, grazie alle views su Mediaset Infinity.

Insomma il bilancio finale della serie prodotta da LuxVide è piuttosto positivo, al punto che è stata già confermata la seconda stagione.

Le nuove puntate di Viola come il mare 2 sono attualmente in fase di scrittura ma, per vedere in onda il secondo capitolo della serie tv con Can Yaman e Francesca Chillemi, bisognerà attendere il prossimo 2024.

Can Yaman e Francesca Chillemi smettono di seguirsi sui social: è gelo tra i due attori

In queste ore, però, a destare preoccupazione tra i fan è stato il gesto social che ha visto protagonisti i due attori principali della serie.

Sì, perché Can e Francesca hanno scelto di togliersi il "segui" a vicenda dai social: i due attori, che fino a qualche settimana fa condividevano foto insieme dal set della fiction, hanno cominciato ad ignorarsi su Instagram, fino ad arrivare al temuto "defollow".

Un gesto che non è passato inosservato tra i tantissimi fan ed estimatori della coppia, i quali adesso si dicono preoccupati sul futuro di Viola come il mare 2.

I fan di Can e Chillemi preoccupati per Viola come il mare 2

Possibile che dietro questo "defollow" social si celino altri motivi che vedrebbero Can e Francesca in rotta di collisione dopo la prima stagione di Viola come il mare?

Tale situazione potrebbe mettere a repentaglio il futuro della serie televisiva e quindi le nuove puntate della seconda stagione?

I fan ovviamente sperano di no e, in queste ore, nonostante il grande chiacchiericcio che si sta facendo sui social, sia Can Yaman che la Chillemi hanno scelto di non commentare.

I due attori non hanno proferito parola sul perché abbiano smesso di seguirsi a vicenda sui social e quindi non resta altro che attendere come si evolverà la situazione nelle prossime settimane.