La puntata pomeridiana di Amici andata in onda lunedì 5 dicembre è stata quasi totalmente incentrata sui momenti di crisi che alcuni allievi hanno vissuto dopo lo speciale di domenica. Samuel, in particolare, è entrato in crisi per l'ultimo posto nella gara di ballo giudicata da Anbeta. Il ballerino si è anche confrontato con la commissione interna, e ha spiegato perché pensa di non essere all'altezza della scuola e del talento degli altri compagni di categoria.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Lo speciale di Amici che è andato in onda domenica 4 dicembre ha mandato in crisi alcuni titolari della classe.

Samuel, per esempio, rientrato in casetta si è chiuso in bagno e ha "minacciato" di andarsene per l'ultimo posto nella gara di ballo giudicata da Anbeta.

Megan, Mattia e gli altri hanno cercato di dissuadere il compagno dall'idea di abbandonare la scuola, soprattutto perché non avrebbe mai un'altra possibilità.

Il danzatore del team Todaro si è anche confrontato con gli insegnanti della sua categoria e ha cercato di spiegare le motivazioni dei suoi dubbi, a partire dalla sua insoddisfazione per i risultati che sta ottenendo quando si approccia con stili nuovi come l'hip-hop.

Raimondo e Alessandra Celentano hanno rassicurato l'allievo dicendogli che se non fossero contenti di lui l'avrebbero già messo a rischio eliminazione o in sfida, poi l'hanno invitato a essere più sicuro di sé.

"Ci stai chiedendo di mandarti via?", ha chiesto la maestra al giovane. "No, vi chiedo scusa", ha risposto Samuel dopo averci riflettuto un po'.

Incomprensioni per la coppia di Amici

Un altro argomento che è stato affrontato nel daytime di Amici del 5 dicembre è il tira e molla tra Mattia e Maddalena. A pochi giorni di distanza dalla loro "quasi rottura", i due si sono nuovamente confrontati sulle cose che non funzionano nel loro rapporto.

Zenzola vorrebbe maggiore dialogo, mentre Svevi sostiene di essersi allontanata dopo il faccia a faccia della settimana scorsa.

Il ballerino di latinoamericano, infatti, è arrivato quasi al punto di interrompere la relazione con la collega per dei dubbi che gli sono venuti sulla sincerità della fidanzata.

L'ennesima crisi la coppia l'ha scongiurata con abbracci e baci.

Tommy e Piccolo G in ansia ad Amici

Nuovo aggiornamento anche sul provvedimento disciplinare che Rudy Zerbi ha "inflitto" a due allievi della sua squadra.

Nel corso dello speciale di Amici del 4 dicembre, Tommy Dali e Piccolo G sono stati sgridati dal loro prof per essersi allontanati dallo studio mentre gli altri facevano le prove generali. Anche Maria De Filippi ha sgridato Tommy per il suo comportamento.

Viste le violazioni al regolamento dei talenti del suo team, l'insegnante di canto ha scelto due punizioni: la sfida immediata (che entrambi i titolari hanno vinto) e una difficile decisione sul futuro nella scuola.

I due cantautori, che la scorsa settimana sono stati privati del cellulare per un mese sempre per un provvedimento, dovranno scegliere se pubblicare un inedito oppure il brano scritto per la prova richiesta da Dardust.

Tommy e Piccolo G si sono detti in crisi per il bivio davanti al quale Zerbi li ha messi in puntata, consapevoli del fatto che dovranno rinunciare a una grande opportunità di far ascoltare qualcosa di bello al pubblico a casa.

Il daytime si è concluso con la bocciatura di Rita nel compito hip-hop voluto da Emanuel Lo: la ballerina non è piaciuta a due terzi della commissione (solo la maestra Celentano ha apprezzato il suo impegno), anzi Todaro ha detto che come voto le avrebbe dato al massimo tre.