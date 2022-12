Torna Il Paradiso delle Signore 7 su Rai 1, dopo la lunga pausa dedicata ai Mondiali di calcio e, riprenderanno le trame rimaste in sospeso, mentre altre inizieranno a fare il loro corso. È il caso di Adelaide, che verrà sorpresa dall'arrivo di una lettera che la sconvolgerà.

Si tratta di una vecchia conoscenza che farà il suo rientro a Milano e che si interfaccerà con la contessa. Tutto porta a un'intervista di Vanessa Gravina, nella quale anticipava che la contessa avrebbe trovato di nuovo l'amore proprio con una "vecchia conoscenza".

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Adelaide a pezzi

Nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore Ludovica torna con Torrebruna, ma Adelaide mentirà a Marcello. La contessa non vuole perdere le attenzioni di Barbieri, che sta facendo di tutto per farla sentire importante, e dimostrarle il suo affetto e la sua riconoscenza (o forse, qualcosa di più). Certo, la contessa non è che ricambi con entusiasmo, ma almeno si sente considerata.

Tutto precipiterà quando Adelaide verrà a sapere che Flora e Umberto si sono fidanzati ufficialmente e che hanno intenzione di sposarsi. Dovrà ammettere a se stessa che non solo non è riuscita a rovinare la carriera alla odiata Ravasi, ma che non è nemmeno arrivata all'obiettivo di separarla da Umberto.

Un boccone amaro per una donna come lei, non di certo abituata a perdere.

Marcello sorprende Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7

La contessa non si sente inferiore a nessuno e non può dare la soddisfazione ai presenti del Circolo di farsi vedere in quelle condizioni. Questo è il pensiero di Marcello, che ha ancora intenzione di fare qualcosa per la contessa.

Come raccontano le nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Marcello organizzerà una grande festa al Circolo in onore di Adelaide, che si sentirà agli alti albori come un tempo e dimenticherà le sue sofferenze d'amore, almeno per il tempo di una serata. Le sorprese per la contessa non finiranno qui.

Adelaide spiazzata da una lettera: Il Paradiso delle Signore nuove puntate

Ciò che sorprenderà non poco Adelaide sarà l'arrivo a Villa Guarnieri di una lettera misteriosa a lei indirizzata. Una sua vecchia conoscenza sta per tornare a Milano e pare proprio che la notizia non le sia indifferente, leggendo il nome del mittente.

La stessa Vanessa Gravina, in una intervista di qualche tempo fa, aveva svelato che Adelaide avrebbe ritrovato l'amore nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 7 proprio con una "vecchia conoscenza", una persona che il pubblico conosce molto bene, ma chi sarà?