Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 12 al 6 dicembre, rivelano che Nunzio cederà alle avance di Alice. Dopo essersi fatta assumere al Vulcano, Alice sedurrà Nunzio, nonostante all'inizio incontri molte resistenze.

Un giorno però la nipote di Marina si presenterà a casa di Nunzio e, complice la recente delusione avuta da Chiara, il ragazzo si farà travolgere dalla passione.

Alice viene assunta come cameriera al Caffé Vulcano

Alice farà infuriare nonna Marina (Nina Soldano) facendosi assumere come cameriera al Caffè Vulcano piuttosto che iscriversi all'università.

L'intento della ragazza sarà quello di stare il più possibile vicino a Nunzio (Vladimir Randazzo) per poterlo sedurre. Va detto però che, almeno inizialmente, i tentativi della giovane Pergolesi andranno a vuoto. Nonostante le continue provocazioni, lo chef sembrerà deciso a restare concentrato esclusivamente sul suo lavoro.

Il figlio di Franco, in modo gentile ma deciso, cercherà di far capire ad Alice che una cameriera non deve entrare in cucina né tantomeno assaggiare le pietanze con fare "ambiguo". Nunzio inoltre avrà la testa altrove: a breve dovrebbe rientrare a Napoli la sua fidanzata Chiara (Alessandra Masi), in permesso dalla struttura in cui si sta disintossicando dalla cocaina.

Un posto al sole, anticipazioni dal 12 al 16 dicembre: Chiara non vuole tornare a Napoli

Nunzio sarà al settimo cielo all'idea di poter finalmente riabbracciare la sua ragazza, ma presto dovrà fare i conti con la dura realtà. Chiara gli comunicherà, via telefono, che non intende rientrare, perché l'atmosfera natalizia potrebbe risvegliare in lei il dolore per la perdita di suo padre.

Nunzio, visibilmente deluso, uscirà dalla cucina e incrocerà lo sguardo di Alice. Quest'ultima apparirà allegra e spensierata, e potrebbe rappresentare per il ragazzo una ventata d'aria fresca nella sua vita così problematica. Tali pensieri inizieranno ad affollare la mente del giovane e di lì a poco diventeranno realtà. La ragazza si presenterà alla sua porta, mentre lui è mezzo svestito.

Un posto al sole, trame 12-16 dicembre: Nunzio cede alla passione

Inizialmente Nunzio esiterà, ma in seguito si abbandonerà alla passione. Il giovane Cammarota tradirà Chiara, ma resta da capire se avrà intenzione di confessare o meno quanto accaduto alla sua ragazza. Nel frattempo Alice sembrerà molto presa da questa storia, tant'è che deciderà di restare a Napoli e non partire per Londra, insieme a nonna Marina, in occasione delle vacanze natalizie.