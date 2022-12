Stanno per iniziare le vacanze di Natale per i ragazzi di Amici: il 18 dicembre andrà in onda l'ultima puntata del talent-show del 2022, che però è stata registrata martedì 13. In rete, dunque, sono disponibili le anticipazioni di quello che sarà trasmesso in tv domani pomeriggio, a partire dai nomi dei tanti allievi che sono finiti a rischio eliminazione. Niveo e Samuel potrebbero andare incontro ad una sostituzione, mentre i banchi di Gianmarco, Rita e Megan potrebbero andare a tre aspiranti alunne individuate dai professori.

Novità sul futuro di Amici

Lo speciale di Amici che il pubblico di Canale 5 potrà vedere domenica 18 dicembre, è l'ultimo dell'anno: le registrazioni del talent-show sono sospese fino ai primi giorni di gennaio, quindi anche le anticipazioni che riguardano i percorsi dei ragazzi all'interno della scuola.

Domani pomeriggio, però, un bel po' di titolari scopriranno di doversi impegnare più del solito per evitare qualche brutta sorpresa quando ricominceranno le riprese: gli insegnanti hanno fatto i nomi degli allievi che li convincono meno, quelli che nella prossima puntata potrebbero essere messi in sfida oppure sostituiti.

Lorella Cuccarini, Emanuel Lo e Raimondo Todaro hanno individuato tre aspiranti alunne molto interessanti: la cantautrice Valeria, la ballerina hip-hop Vanessa e la danzatrice di latinoamericano Aurora.

Cambio programmazione per Amici

Nello specifico, Todaro ha chiesto a Samuel e a Gianmarco di esibirsi e poi li ha informati che al rientro dalle vacanze deciderà se sostituire il primo o mettere in sfida il secondo per avere Aurora nella sua squadra.

Lorella ha chiarito che intende puntare sul talento di Valeria e che al momento Niveo è l'allievo del suo team che la convince meno: il ragazzo, infatti, si è classificato ultimo anche nella gara cover della 14esima puntata di Amici.

Emanuel Lo ha invitato sia Megan che Rita a mostrare le loro doti da ballerine e poi ha detto che a gennaio sceglierà chi delle due mettere in sfida contro Vanessa.

Le tre aspiranti alunne, dunque, si trasferiranno nella casetta fino alla prossima registrazione e cercheranno di convincere i professori a concedere loro un banco della classe.

Il primo speciale dopo la pausa natalizia, dunque, proporrà ai telespettatori sfide e possibili sostituzioni: il pubblico potrebbe assistere a una piccola "rivoluzione" all'interno della scuola, con tre probabili ingressi e altrettanti addii tra i titolari.

Le vacanze dei protagonisti di Amici

I daytime di Amici che saranno trasmessi su Canale 5 dal 19 al 23 dicembre, però, saranno dedicati a momenti più leggeri.

Come hanno anticipato alcune pagine Twitter che ogni settimana riportano tutti gli spoiler sulle registrazioni del talent-show, come regalo di Natale gli allievi riceveranno la visita a sorpresa dei loro parenti. Per augurare buone feste ai ragazzi che le trascorreranno all'interno della casetta, la produzione ha chiesto ad alcuni membri delle loro famiglie di recarsi a Roma per degli incontri che proprio non si aspettano.

Cantanti e ballerini della scuola, inoltre, passeranno anche il Capodanno tutti insieme: solamente Niveo, Rita, Angelina, Cricca e Isobel usciranno dagli studi Elios per andare a esibirsi in piazza. I cinque alunni hanno vinto la possibilità di performare davanti ad un pubblico in eventi che si terranno a Genova e a Verona: tutti gli altri rimarranno a Cinecittà e probabilmente guarderanno i loro compagni in televisione.

Pochi giorni dopo, ovvero i primi di gennaio, sarà registrato il 15° speciale, che poi andrà in onda domenica 8.