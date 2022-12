Una delle coppie che si sono formate nella scuola di Amici in questa edizione, è scoppiata: all'inizio del daytime del 13 dicembre, è stato mostrato il confronto che ha portato all'addio definitivo tra Mattia e Maddalena. La ballerina ha preso in mano le situazione e ha ammesso di non provare più il trasporto dei primi tempi; in più, la giovane sente il bisogno di concentrarsi solo sul suo percorso e sulla crescita artistica che può continuare ad avere studiando nel talent-show.

Aggiornamenti sulla storia nata ad Amici

Mentre negli studi di Amici è in corso la registrazione della quattordicesima puntata quella in cui Niveo ha affrontato la sfida voluta da Zerbi che aveva chiesto l'esclusione di Niveo, il pubblico di Canale 5 è stato aggiornato su quello che è successo in casetta nei giorni scorsi.

La prima parte del daytime del 13 dicembre, infatti, è stata dedicata ad una delle coppie che si sono formate all'inizio dell'anno: Mattia ha sentito il bisogno di confrontarsi con Maddalena dopo aver notato un suo ennesimo allontanamento.

La ballerina, senza girarci troppo intorno, ha detto di voler proseguire il percorso nella scuola da sola e per evitare che cose esterne possano distrarla dall'obiettivo di conquistare la maglia del serale.

"Ho bisogno di stare da sola, e poi ti sei accorto anche tu che siamo troppo diversi. Ti voglio bene, ma non sento più quello che c'era prima", ha spiegato l'alunna del team capitanato da Emanuel Lo.

Il danzatore di Amici in lacrime

Mattia ha accettato la decisione dell'ormai ex fidanzata, anche se ha ammesso che non avrebbe mai voluto mettere fine alla loro storia d'amore.

Il ballerino di Amici, inoltre, non ha trattenuto le lacrime quando Maddalena gli ha detto che non intende più stare con lui.

"Avevo già immaginato il Natale con te", ha detto il titolare del team Todaro tra i singhiozzi.

La separazione tra i due ragazzi è stata dolorosa e ricca di abbracci, ma non c'è stato nessun dietrofront da parte della danzatrice che ha preso la decisione di ricominciare da zero e senza essere legata a nessuno sentimentalmente.

Le coppie della ventiduesima edizione, dunque, diventano tre: Niveo e Rita, Gianmarco e Megan, Piccolo G e Federica.

Novità in vista della prossima puntata di Amici

La seconda parte del daytime di Amici di martedì 13/12, invece, è stata dedicata ad un'importante novità che i professori hanno comunicato ai loro allievi.

La maestra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro hanno incontrato i loro allievi e li hanno informati del fatto che a partire dalla prossima puntata (quella che andrà in onda il 18 dicembre) si ricomincerà da zero: tutte le classifiche precedenti saranno azzerate e le future eliminazioni saranno decise in base al rendimento che i ragazzi avranno d'ora in avanti.

Rita, che la scorsa settimana era penultima, ha l'opportunità di riscattarsi e dimostrare agli insegnanti e ai giudici esterni di meritare il banco; stesso discorso vale per Samuel, che come la compagna di classe, era basso nella classifica generale.

A breve usciranno le anticipazioni della 14esima registrazione e si scoprirà se qualcuno è andato a casa (come è successo sette giorni fa con Ludovica, è sui social si è scagliata contro il talento con un "like") oppure se tutti i titolari sono riusciti a riconfermarsi al termine di difficili gare sia di canto che di ballo.