Addio a Pinuccia del Trono over di Uomini e donne dopo la sfuriata di Maria De Filippi. Tutto è iniziato da un semplice invito a farla riflettere per la sua ostinazione nei confronti di Alessandro, che le può offrire solo la sua amicizia.

Pinuccia non si è mai arresa, arrivando anche ad avere comportamenti un po' sopra le righe. Nonostante Alessandro le abbia detto di voler essere lasciato in pace, non c'è stato nulla da fare.

Nella discussione tra Pinuccia e Alessandro si è inserita Tina, che ha detto la sua. Secondo l'opinionista la dama di Vigevano non sarebbe proprio propensa a lasciare stare il povero Alessandro.

Gianni ha addirittura proposto al 92enne di bloccare il numero di Pinuccia.

La situazione è poi degenerata e, secondo le ultime anticipazioni del Trono over, sarebbe arrivata la decisione di non invitare più Pinuccia nel parterre dopo quanto successo.

Cosa è successo a Pinuccia a Uomini e donne over: il finto malore cancellato dalla puntata

Durante la lite tra Tina e Pinuccia è successo l'inimmaginabile. La dama si è accasciata a terra fingendo di svenire. In un primo momento nessuno si è accorto che stesse inscenando un teatrino e la preoccupazione in studio era tanta.

La stessa Maria De Filippi si è subito avvicinata a Pinuccia, scoprendo che si è trattata di una messa in scena da parte della signora, che ha minimizzato quanto successo.

La scena, che sarebbe dovuta andare in onda nella puntata del 13 dicembre, non è stata però trasmessa.

Nella registrazione della puntata del 9 dicembre si è subito notata l'assenza di Pinuccia, e i fan di Uomini e Donne hanno immaginato che la produzione abbia preso provvedimenti dopo quanto accaduto.

Pinuccia fatta fuori dal cast di Uomini e Donne

Pare che Pinuccia abbia pagato caro il finto malore, visto che nelle successive registrazioni la dama era assente. La sua presenza non sarebbe più confermata nelle nuove puntate del Trono over, anche a fronte delle continue insistenze che ha avuto nei confronti di Alessandro, mai libero di iniziare nuove frequentazioni per via della sua gelosia.

Insomma, lo "scherzetto" di Pinuccia le sarebbe costato la permanenza nel programma cult di Maria De Filippi, furiosa con lei per aver creato scompiglio in studio.

Chissà se Alessandro, dopo l'uscita di Pinuccia, non si senta finalmente libero di iniziare nuove conoscenze senza le continue "intromissioni" della dama, che ha sempre giustificato come un semplice interesse per la sua felicità.

Nel frattempo i fan della trasmissione sono furiosi per la decisione di cancellare la scena del finto malore di Pinuccia, che tanto aspettavano. Le puntate di Uomini e Donne possono essere riviste su Witty Tv.