Proseguono le anticipazioni di Terra Amara, concentrandosi sulle puntate che andranno in onda dal 19 al 24 dicembre. Saranno tanti i colpi di scena a cui assisteranno i telespettatori, a partire dal rapimento di Mujgan, che verrà salvata dall'intervento tempestivo di Akkaya. Quest'ultimo chiederà la mano della dottoressa, ma Mujgan rifiuta la proposta di nozze di Yilmaz. Demir, dopo la caduta a cavallo di Hunkar, farà rientro a casa, ma non sarà accolto in modo benevolo. Nihal litigherà con l'amica Zuleyha, la quale non potrà acconsentire alla sua richiesta di prestito di una grossa somma di denaro.

Una lite tra Mujgan e suo padre farà cambiare idea alla dottoressa che deciderà di sposare Yilmaz.

Zuleyha litiga con Nihal

Le anticipazioni di Terra amara, relative alle puntate che andranno in onda da lunedì 19 a sabato 24 dicembre, prendono il via dalla mancata presenza di Mujgan a un invito a cena di Yilmaz. Akkaya non saprà che la dottoressa è stata ingannata da due uomini, che l'hanno condotta presso un covo per curare un amico ferito da un colpo di arma da fuoco. Sarà Yilmaz con il suo intervento a salvare la vita della dottoressa, che verrà ospitata per una notte a casa di Fekeli. Successivamente Yilmaz deciderà di chiedere in sposa la pediatra, ma lei rifiuterà in quanto nutrirà alcuni dubbi.

Hunkar cadrà da cavallo ,ma anche se le sue condizioni saranno buone, Demir si preoccuperà e tornerà alla villa con Zuleyha e Adnan. La madre però non lo accoglierà a braccia aperte. A farli riappacificare sarà la nonnina Azize, che mostrerà nostalgia per il piccolo Adnan. Fekeli dirà apertamente a Hunkar di essere innamorato di lei, promettendo di non vendicarsi.

Nihal si preoccuperà per i debiti contratti dal marito e le sue preoccupazioni cresceranno quando il fratello le chiederà un prestito.

Nihal chiederà i soldi per il fratello a Zuleyha, la quale però non avrà accesso a soldi degli Yaman e dovrà negarglieli. Nihal, a questo punto, ricatterà l'amica: se non le darà il denaro dirà a tutti della sua passata relazione con Yilmaz.

Zuleyha, furiosa, chiuderà con Nihal. Yilmaz deciderà di confessare del suo passato con Zuleyha a Mujgan, ma prima che possa farlo in paese si presenterà il padre della dottoressa. Padre e figlia avranno un acceso litigio proprio a causa di Yilmaz. Mujgan prenderà le sue difese e affermerà di volerlo sposare.

Demir prende a pugni Cengaver

Zuleyha confesserà al marito che Adnan non è suo figlio, ma Demir la minaccerà di uccidere tutti, compreso il piccolo, se dovesse scoprire che questa sia la verità. In città arriva Naime, la moglie del meccanico per cui lavorava Yilmaz. Verrà curata da Mujgan, che scoprirà dalla donna dell'amore che legava Zuleyha e il suo futuro sposo. La dottoressa chiuderà con Yilmaz.

Alla festa per l'inaugurazione della sua industria, Demir sentirà parlare due uomini della passata relazione della moglie e penserà che sia stato il socio Cengaver ad aver messo in giro il pettegolezzo. Per questo motivo chiuderà con lui, dopo averlo preso a pugni. Cengaver incolperà la moglie di essere la causa dei suoi problemi con Demir.