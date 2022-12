Il daytime di Amici del 12 dicembre è stato decisivo per gli allievi della categoria canto. Rudy Zerbi ha sposato la proposta della maestra Celentano: ha chiesto e ottenuto che la classifica generale dopo 12 gare venisse considerata decisiva per il percorso di Niveo. Il ragazzo è risultato ultimo in sette competizioni sulle dieci alle quali ha preso parte, tant'è che il professore ha ufficialmente chiesto la sua eliminazione, esattamente come è accaduto con Ludovica della categoria danza.

Il cantante di Amici in discussione

L'inizio della puntata di Amici del 12 dicembre, è stato dedicato a un confronto in studio tra professori e allievi di canto.

Rudy Zerbi ha sottolineato lo scarso rendimento di Niveo sin dal debutto della ventiduesima edizione del talent-show, tanto da classificarsi ultimo in sette gare alle quali ha partecipato da quando è un titolare della scuola.

Il ragazzo si è giustificato dicendo che le sue performance non eccellenti sono la causa di vari problemi che ha dovuto affrontare, sia a livello personale che tecnico.

L'insegnante di canto ha proposto l'eliminazione immediata dell'alunno del team Cuccarini, esattamente come è successo con la ballerina Ludovica, mandata a casa dal suo docente Emanuel Lo perché fanalino di coda di molte gare giudicate da 19 esperti del settore.

Lorella ha provato a difendere il suo "pupillo", sostenendo che Niveo ha un ottimo riscontro di pubblico (il suo inedito è apprezzato e molto votato in radio) e che l'ultima parola sul suo percorso spetterà sempre e solo a lei.

Classifiche decisive ad Amici

Rudy ha elencato tutti i risultati che il cantautore ha ottenuto nelle 10 gare alle quali ha partecipato: in sette occasioni Niveo si è piazzato all'ultimo posto, non riuscendo a convincere ben 19 giurati diversi.

Lorella si è opposta all'eliminazione diretta del suo allievo, ma l'ha invitato a cambiare marcia perché altrimenti sarà lei la prima a metterlo in discussione.

Sia Cuccarini che Zerbi, hanno informato il giovane che se ai casting noteranno qualcuno che ritengono migliore di lui proporranno una sfida: il professore, in particolare, ha ufficializzato la sua intenzione di sostituire il titolare con un talento esterno che merita di più il banco.

Tra gli insegnanti c'è stata una lunga lite anche sull'atteggiamento di Niveo, che secondo Rudy sarebbe un po' presuntuoso perché non ammetterebbe di non essere allo stesso livello degli altri cantanti della scuola.

Confronto in arrivo ad Amici

Terminato il confronto in studio, Niveo è apparso sconsolato e triste per quello che potrebbe accadere nel corso della prossima puntata (la registrazione del 14° speciale di Amici è prevista martedì 13 dicembre).

Cricca ha inviato il compagno di classe a ringraziare per avere un'insegnante comprensiva come Lorella, che non l'ha messo in sfida o non l'ha sostituito perché ha capito che sta vivendo un momento di difficoltà.

Anche Rita, la fidanzata dell'allievo del team Cuccarini, ha reagito male alla proposta di Zerbi (temendo la "cacciata" della sua dolce metà). La ballerina, però, è scoppiata a piangere anche pensando a quanto ha rischiato domenica scorsa: la ragazza si è classificata penultima nella somma dei voti dopo 12 gare ma, se fosse stata il fanalino di coda, la maestra Celentano l'avrebbe mandata a casa.

La docente di danza classica ha confermato che se un talento della sua squadra dovesse arrivare ultimo, non ci penserebbe due volte a eliminarlo: Rita ha paura di non riuscire a recuperare posizioni in classifica in tempo per la puntata che sarà trasmessa in tv il 18/12, andando così incontro ad esclusione certa.