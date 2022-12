Al rientro dalle vacanze di Natale, nella scuola di Amici potrebbero esserci vari cambiamenti. Il daytime che è andato in onda il 19 dicembre, ha confermato la volontà di tre professori di lavorare con altrettante aspiranti allieve che a gennaio potrebbero prendere il posto di qualche titolare. Raimondo Todaro, ad esempio, è stato in sala prove con Aurora e si è complimentato con lei: la ballerina potrebbe entrare nella scuola vincendo una sfida con Gianmarco oppure prendendo il banco di Samuel con una sostituzione.

Aggiornamenti sul futuro di Amici

La puntata di Amici che è andata in onda domenica 18/12 ha aggiornato il pubblico sui banchi dei titolari che "traballano": tre insegnanti hanno deciso di mettere in discussione alcuni allievi (della loro squadra oppure di altre) a ridosso della pausa natalizia. Raimondo Todaro è stato il primo a presentare alla classe e ai telespettatori Aurora, una danzatrice di latinoamericano che ha visto ai casting e che conosce da quando era una bambina. Il docente ha spiegato che l'aspirante alunna della scuola viene da un serio infortunio e che non è al massimo della forma: nonostante questo, il siciliano ha voluto darle la possibilità di fare alcune lezioni e di vivere in casetta fino ai primi di gennaio.

I commenti dei protagonisti di Amici

Nel corso del daytime che è stato trasmesso su Canale 5 il 19 dicembre, è stata mostrata la prima lezione che Aurora ha fatto con Raimondo dopo lo speciale di domenica. Anche i ragazzi in casetta hanno potuto vedere l'aspirante allieva in sala prove e quasi tutti hanno concordato sul fatto che è molto brava e che il professore di latinoamericano la apprezzi tanto.

Poco prima di salutare la giovane, infatti, Todaro ha detto: "Brava, hai messo in pratica tutte le correzioni. Sono sempre più convinto che meriti un banco".

L'insegnante di ballo, dunque, sembra propenso ad accogliere Aurora nel suo team al rientro dalle vacanze, ma ancora non si sa che modalità sceglierà.

Il docente ha due opzioni: mettere in sfida uno dei titolari di un'altra squadra (ha già indicato Gianmarco come quello che gli piace di meno) oppure mandare a casa uno dei suoi (Raimondo ha fatto sapere che il candidato alla sostituzione è Samuel).

Ultimi pomeridiani dell'anno per Amici

Nei prossimi giorni Aurora si trasferirà in casetta e vivrà sotto le stesso tetto dei ragazzi ai quali potrebbe portare via il banco. Gianmarco si è detto convinto che alla fine sarà lui a scontrarsi con la ballerina di latinoamericano perché Todaro non lo considera all'altezza degli altri, mentre Samuel ha anticipato che farà di tutto per convincere il suo insegnante che merita la maglia da titolare nonostante gli ultimi posti in classifica dell'ultimo periodo.

Se l'aspirante alunna entrerà oppure no nella scuola di Amici, si saprà solamente tra qualche settimana, ovvero quando sarà registrata la 15esima puntata. Attualmente le riprese del talent-show sono in stand-by per le vacanze di Natale e ricominceranno all'inizio di gennaio (si parla di martedì 3 come possibile data). Per quanto riguarda la messa in onda dei daytime, invece, proseguirà fino a venerdì 23 dicembre: i pomeridiani riprenderanno il 9 gennaio, ovvero il giorno dopo la messa in onda del primo speciale del 2023.

A rischiare la sostituzione o la sfida al rientro dalla pausa natalizia, sono anche altri tre talenti: Niveo (messo in discussione da Lorella Cuccarini, che ha chiesto di poter lavorare in sala con la cantante Valeria), Megan e Rita (che Emanuel Lo potrebbe voler confrontare con Vanessa, una ballerina hip-hop notata ai casting).