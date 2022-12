Prosegue l’appuntamento con la serie televisiva Terra Amara, che registra una media a puntata di oltre due milioni di spettatori. Gli spoiler riguardanti ciò che succederà nelle puntate in onda su Canale 5 dal 27 a 31 dicembre 2022 raccontano che la dottoressa Mujgan Hekimoğlu sarà intenzionata a trasferirsi in America, dopo aver capito che Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) non ha dimenticato affatto la sua ex fidanzata Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek).

Anticipazioni Terra amara, al 31 dicembre: Demir mette fine ai pettegolezzi su Zuleyha e Yilmaz

Si preannunciano tanti colpi di scena negli episodi della soap opera Terra Amara in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset da martedì 27 a sabato 31 dicembre.

Mentre Demir (Murat Ünalmış) sarà ancora dietro le sbarre, il capomastro Gaffur (Bülent Polat) intravederà un'opportunità per migliorare la sua posizione. Anche Zuleyha approfitterà dell’assenza del marito dalla tenuta per avere un dialogo con il dottor Sabahattin (Turgay Aydın).

Successivamente Yaman rilascerà un’intervista, riuscendo a mettere la parola fine ai continui pettegolezzi sulla passata storia d’amore tra sua moglie e il rivale Yilmaz. Il figlio di Hunkar (Vahide Perçin) racconterà in che modo si è innamorato di Zuleyha, dicendo qualche bugia.

Mujgan segue il consiglio dell’amica Figen, Fekeli e Hunkar decisi a fare chiarire Yaman e Akkaya

Mujgan, rimasta delusa da Akkaya per aver pronunciato il nome dell’ex Zuleyha durante un intervento chirurgico, ascolterà il consiglio dell’amica Figen: lasciare Cukurova e trasferirsi in America insieme alla madre Sevil.

La rivale di Altun comunicherà la sua decisione al proprio amato con una lettera. Yilmaz verrà a conoscenza di essere stato messo in cattiva luce dalla famiglia Yaman e in contemporanea farà il possibile per riuscire a chiarire con la dottoressa Mujgan.

Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) e Hunkar uniranno le forze per convincere i due nemici Yilmaz e Demir a non portare avanti la loro guerra reciproca, invitandoli ad avere un confronto pacifico.

Trame turche: Mujgan annulla la sua partenza per Yilmaz

Dalle anticipazioni turche si evince che Yilmaz non rimarrà fermo a guardare quando apprenderà che la sua nuova fidanzata Mujgan è decisa a lasciarsi alle spalle la loro liaison amorosa. L'uomo, per impedire alla dottoressa di andarsene via dalla città, farà in tempo a rintracciarla a casa della madre Sevil, proprio nell'istante in cui sarà in procinto di partire.

Akkaya ribadirà i suoi sentimenti a Mujgan, giustificando il suo intervento in soccorso di Zuleyha. La dottoressa, nonostante la madre si dica disposta a ripudiarla con il marito, deciderà di rimanere al fianco di Yilmaz.