Domenica 11 dicembre sarà trasmesso su Canale 5 il 13° speciale della ventiduesima edizione di Amici, quello che è stato registrato martedì scorso.

Le anticipazioni che sono disponibili da alcuni giorni in rete, fanno sapere che Ludovica è stata eliminata dal suo professore e Niveo è finito a rischio dopo la gara inediti giudicata da Emma Marrone. Abolito il banco del pubblico per la categoria danza: la proposta è stata fatta dalla maestra Celentano in vista del serale che è sempre più vicino.

Aggiornamenti sull'appuntamento con Amici

Domani, 11 dicembre, i fan di Amici assisteranno alla tredicesima puntata di quest'anno: gli spoiler che circolano sul web, fanno sapere che i titolari della scuola hanno affrontato gare decisive per il loro percorso.

I ballerini, ad esempio, si sono esibiti davanti ai coreografi Kledi, Veronica Peparini e Garrison: a vincere questa competizione, è stata ancora una volta la new entry Isobel.

Poco dopo, Maria De Filippi ha mostrato al pubblico presente la classifica generale della categoria danza: la somma dei voti che gli allievi hanno ottenuto nelle 12 gare disputate fino ad oggi, ha generato una graduatoria dal migliore al peggiore.

In settimana, inoltre, la maestra Celentano ha proposto ai colleghi e alla produzione di abolire il banco del pubblico (una possibilità per i ragazzi di salvarsi da esclusione certa) e di mandare a casa l'ultimo nella classifica generica.

I verdetti degli insegnanti di Amici

I prof di ballo hanno concordato nel "cancellare" il banco del pubblico, dopodiché è toccato a Emanuel Lo decidere se escludere dal cast una sua allieva.

L'ultima in classifica, infatti, è risultata Ludovica e il docente di hip-hop ha votare per l'eliminazione visto il rendimento non soddisfacente della ragazza nelle settimane passate.

Anche i cantanti hanno affrontato una gara molto importante: a giudicarli sono state Emma Marrone e una rappresentante delle radio italiane.

Sia nella classifica sui nuovi inediti che in quella generale, all'ultimo posto si è piazzato Niveo: il titolare del team Cuccarini è finito a rischio e toccherà alla sua insegnante riconfermarlo oppure no nei prossimi giorni.

A convincere con la performance sul palco, invece, sono stati Angelina, Cricca e Piccolo G.

Gli ospiti negli studi di Amici

Emma Marrone non è stata solo giudice della gara inediti della tredicesima puntata di Amici: l'artista salentina ha anche cantato il suo nuovo singolo "Sbagliata Ascendente Leone" e ha fatto promozione sia al documentario sulla sua vita che al film che sta per uscire al cinema del quale è protagonista.

L'altro ospite dello speciale in onda l'11 dicembre, è Achille Lauro: il poliedrico cantautore ha interpretato la sua nuova canzone intitolata "Che sarà".

Tra le altre anticipazioni che sono trapelate dagli studi Elios al termine della registrazione di martedì scorso, c'è anche quella sull'argomento della gara che dovranno sostenere i cantanti della scuola la prossima settimana (le nuove riprese sono previste il 13 dicembre): Wax, Tommy Dali, Federica e gli altri dovranno scegliere una cover che risalti le loro doti interpretative.

In queste ore, inoltre, l'allievo Ramon è stato avvistato fuori dalla casetta: il giovane infatti è protagonista di un breve video in cui lo si vede all'interno di un van per le vie di Roma.

Sui social network continuano a chiedersi dove fosse diretto il ballerino, anche perché nessuno può lasciare la struttura se non per visite mediche o per partecipare a eventi vinti durante le puntate.