Antonio Zequila è intervenuto nella trasmissione radiofonica Turchesando condotta da Turchese Baracchi per esprimere le proprie opinioni in merito in particolare all'andamento del Grande Fratello Vip 7. A detta dell'attore, Oriana Marzoli sarebbe la concorrente più bella del Reality Show mentre Edoardo Tavassi sarebbe quello che più si fa apprezzare. Al contrario, Zequila ha invece criticato il personaggio di Antonino Spinalbese per l'atteggiamento avuto dall'uomo con l'influencer sudamericana.

L'opinione di Zequila sugli attuali concorrenti del GFVip

Turchese Baracchi ha chiesto al suo ospite Antonio Zequila cosa pensi degli attuali concorrenti del Grande Fratello Vip 7.

Il 58enne ha riferito che Oriana Marzoli è la "vippona" più bella del reality show. A proposito dell'influencer sudamericana, Zequila ha criticato Antonino Spinalbese per come si è comportato con la coinquilina: "Ha avuto un atteggiamento disdicevole". Stando al punto di vista del diretto interessato, un uomo quando si relaziona con una donna che sia per un giorno o che sia per una notte la debba "sempre rispettare".

Nell'intervista l'attore campano ha menzionato poi una vecchia dichiarazione di Spinalbese che paragonò le donne alle automobili sottolineando di non volere una "Porche" bensì una "Ferrari": "Alla fine resterà con una Panda" ha chiosato al riguardo Zequila.

In ultimo il diretto interessato ha tenuto a precisare di non criticare Antonino per questioni di gelosia: "Non mi sembra un adone, forse avrà doti nascoste".

Il matrimonio di Francesca Cipriani

Nell'intervista a Turchesando, Antonio Zequila ha parlato anche del matrimonio di Francesca Cipriani con il suo Alessandro.

Il 58enne ha precisato di non essere riuscito ad arrivare in tempo alla cerimonia in chiesa, ma di essere presente al banchetto di ricevimento.

L'attore ha spiegato di essersi seduto al tavolo con le sorelle Selassié (Jessica, Lucrezia detta Lulù e Clarissa) e con Giucas Casella ma di essersi intrattenuto durante i festeggiamenti anche con Alex Belli e la compagna Delia Duran. Al banchetto non erano presenti né Alfonso Signorini, né Katia Ricciarelli, né Soleil Sorge.

A proposito degli invitati, Antonio Zequila ha commentato il vestito indossato da Raffaella Fico. A detta del 58enne, l'ex compagna di Mario Balotelli avrebbe indossato un vestito troppo scollato: "Era molto svestita". Zequila ha spiegato che la showgirl campana ha preso parte al matrimonio con una sua amica dicendo di averla trovata in ottima forma.