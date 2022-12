C'è grande attesa per scoprire cosa accadrà nella prima puntata del pomeridiano di Amici del 2023. Nella giornata di mercoledì 4 gennaio si svolgeranno le riprese della quindicesima puntata. In base a quanto andato in onda sul piccolo schermo, prima della pausa natalizia, potrebbero esserci colpi di scena per gli allievi della scuola. A tal proposito, Niveo, Gianmarco, Megan, Rita e Samuel rischiano di essere eliminati, mentre Aurora, Vanessa e Valeria potrebbero riuscire a ottenere il banco.

Amici, registrazione 4/1: Gianmarco e Samuel rischiano l'eliminazione

Il percorso degli allievi di Amici è iniziato a settembre e, dopo la pausa per le festività natalizie, potrebbero esserci importanti novità per gli studenti del talent show. Nella puntata del programma di Maria De Filippi, andata in onda su Canale 5 nel pomeriggio di domenica 18 dicembre, Raimondo Todaro aveva fatto esibire Gianmarco e Samuel, dopo avere presentato Aurora. La ballerina, vecchia conoscenza anche di Mattia Zenzola e del marito di Francesca Tocca, aveva danzato, mostrando il suo talento. In quell'occasione, l'insegnante di ballo non aveva preso nessuna decisione, ma aveva fatto intendere che la nuova arrivata avrebbe potuto prendere il posto o del suo allievo o dell'allievo di Alessandra Celentano.

Amici, riprese 4/1: Niveo rischia l'eliminazione, Valeria potrebbe entrare nella scuola

C'è grande attesa anche per scoprire le sorti di dell'allievo di Amici.

Niveo è stato spesso ultimo nelle classifiche di canto e Rudy Zerbi è sempre stato a favore di una eventuale eliminazione dell'alunno della scuola. Lorella Cuccarini, invece, ha sempre protetto il suo studente ma, nella puntata del 18 dicembre, l'insegnante di canto ha presentato Valeria, lasciando intendere, pertanto, di stare valutando un'eventuale sostituzione di Niveo, con la nuova ragazza.

Al momento, non è chiaro cosa accadrà e, nella registrazione di mercoledì 4 gennaio, verrà presa una decisione sulla sorte della ragazza e se otterrà il banco e se lo otterrà, vincendo una sfida contro l'alunno di Lorella Cuccarini.

Amici, anticipazioni 8/1: Megan e Rita rischiano il banco

Anche Megan e Rita non stanno passando un bel periodo.

L'allieva di Raimondo Todaro e la ballerina di Alessandra Celentano sono state, spesso, nelle ultime posizioni della classifica. Durante la puntata di Amici del 18 dicembre, Emanuel Lo ha presentato Vanessa e ha voluto fare esibire anche Megan e Rita. In quell'occasione, il compagno di Giorgia non aveva rivelato che intenzioni avesse con la nuova arrivata e per le due alunne della scuola. L'unica cosa certa, attualmente, è che Aurora, Valeria e Vanessa stanno facendo lezioni con gli insegnanti della scuola e stanno vivendo in casetta. Nella registrazione del 4 gennaio, pertanto, si scoprirà se ci saranno eliminazioni ed eventuali sostituzioni all'interno della trasmissione di Maria De Filippi.