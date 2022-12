Esplode la polemica sul Grande Fratello Vip dopo le accuse e i sospetti di televoto truccato. Lo scorso lunedì sera, la vittoria di Antonella Fiordelisi ha fatto storcere il naso ai fan social del reality show condotto da Alfonso Signorini, molti dei quali sostenevano che ci fossero state delle irregolarità nel voto, dovute all'utilizzo di "bot" per acquistare voti fasulli.

Una polemica che ha tirato in ballo anche gli autori del reality show in onda su Canale 5, i quali però sono stati difesi da un'ex gieffina che sa bene come funziona tutta la macchina produttiva e organizzativa del reality show.

Polemica sul GF Vip dopo l'accusa di televoto truccato per Antonella

Nel dettaglio, la vittoria di Antonella Fiordelisi al televoto di questa settimana del Grande Fratello Vip ha scatenato un vespaio di polemiche in rete e sui social.

In tanti, infatti, sostengono che questa vittoria non sia stata del tutto limpida e che, dietro il trionfo di Fiordelisi, possano celarsi l'utilizzo di bot per acquistare voti. I fan del gf hanno parlato di televoto truccato.

Una teoria che è stata sostenuta in rete anche da Guendalina Tavassi, sorella di Edoardo, la quale non si è fatta problemi a sostenere questa ipotesi che ad oggi accomuna la maggior parte dei fan social di questa edizione.

Gli autori del GF Vip nel mirino dei fan social

Tuttavia, c'è pure chi ha tirato in ballo gli autori per queste presunte irregolarità del televoto, puntando il dito contro la squadra che lavora al fianco di Alfonso Signorini per la realizzazione del programma di Canale 5.

In questo caso, però, a spezzare una lancia in difesa degli autori del GF Vip, ci ha pensato un'ex gieffina che qualche anno fa ha partecipato ad una delle edizioni "nip" condotte da Barbara d'Urso.

Trattasi di Veronica Satti che, dal suo profilo ufficiale Instagram, ha voluto far chiarezza e svelare come stanno realmente le cose per quanto riguarda la figura degli autori nel reality.

L'ex gieffina Veronica parla degli autori: 'Non gliene importa di Antonella'

"Sto leggendo delle cose assurde, tipo che gli autori vogliono Antonella dentro e l'hanno salvata", ha esordito l'ex gieffina riportando alcune delle teorie che circolavano sul web e sui social.

"Vi voglio svelare un arcano: ai grandi fratelli non gliene può fregar di meno se Antonella è dentro o fuori", ha sentenziato Veronica Satti che ha così spezzato una lancia in difesa degli autori del GF Vip.

"Chi paga sono le pubblicità e gli sponsor", ha aggiunto ancora l'ex protagonista del reality show sottolineando il fatto che in una trasmissione seguita come quella in onda su Canale 5, uno degli aspetti primari è quello legato agli ascolti e alla percentuale di share registrata in prime time.