Nella giornata di martedì 13 dicembre si sono svolte le riprese della puntata di Amici, che verrà trasmessa sul piccolo schermo nel pomeriggio di domenica 18 dicembre. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che nessun allievo è stato eliminato. Enrico Nigiotti, Annalisa e Stash sono tornati nella trasmissione che li ha resi famosi, per giudicare gli allievi di canto. A tal proposito, Niveo è risultato ultimo, mentre Wax e Angelina primi. Per quanto riguarda i ballerini, invece, Fabrizio Mionetti ha valutato le esibizioni dei ballerini e Isobel è arrivata prima, mentre Samuel ultimo.

Inoltre, Mattia Zenzola ha vinto la prova tim, mentre Maddalena la prova Oreo.

Amici, registrazione 13/12: nessun allievo eliminato

Nella puntata di Amici di domenica 18 dicembre, nessun allievo perderà il posto nella scuola. Nella giornata di domenica 11 dicembre, Ludovica Grimaldi era stata eliminata e aveva terminato la sua corsa verso il serale, perché Emanuel Lo aveva preferito che la sua alunna trovasse la sua strada fuori dal talent show. Nella registrazione del 13 dicembre, tutti i cantanti e i ballerini della scuola sono riusciti a mantenere il loro banco e la loro permanenza nella trasmissione non è stata messa in discussione dai professori.

Amici, anticipazioni 18/12: Niveo ultimo in classifica, Wax e Angelina primi

Anche nella puntata di Amici di domenica 18 dicembre, non mancheranno le esibizioni dei cantanti della scuola. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che, nelle riprese del 13 dicembre, Enrico Nigiotti, Annalisa e Stash sono tornati nel programma che li ha resi famosi, in veste di giudici.

I tre ex allievi del talent show di Maria De Filippi hanno valutato le esibizioni dei cantanti della scuola. Purtroppo, Niveo è risultato, ancora una volta, nell'ultima posizione. Anche se ha avuto la valutazione più bassa, rispetto ai suoi compagni, Niveo non è stato eliminato nonostante l'ultimatum di Lorella Cuccarini che non ha messo in dubbio la permanenza nella scuola del suo allievo.

Angelina e Wax, invece, sono risultati primi in classifica. Mango, inoltre, si esibirà al concerto di Elisa, previsto a Roma nelle serate del 28 e 29 dicembre.

Amici, puntata 18/12: Mattia vince la prova Tim, Maddalena la prova Oreo

Per quanto riguarda i ballerini, invece, le esibizioni sono state valutate da Fabrizio Mionetti. Le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che Isobel è arrivata prima. Da quando è arrivata nella scuola di Amici, la ballerina australiana ha conquistato i giudici, ottenendo sempre ottimi risultati. Samuel, invece, è arrivato ultimo nella gara di ballo. Come già accaduto nelle settimane precedenti, Mattia ha vinto la prova Tim, mentre Maddalena ha vinto al prova Oreo. Niveo, invece, ha vinto la prova Marlù.