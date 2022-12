Nel corso del daytime di Amici andato in onda il 12 dicembre, un acceso scontro ha visto protagonisti i professori di canto Rudy Zerbi e Lorella Cuccarimi. Rudy ha chiesto che Niveo venga eliminato dalla scuola perché ultimo in classifica. Il ragazzo, come mostrato dal giudice di Tu si que vales, è spesso arrivato ultimo durante la gare di canto che ci sono state nel corso delle varie puntate del talent. Rudy ha invocato lo stesso drastico provvedimento preso da Emanuel Lo nei confronti della ballerina Federica. L'allieva è stata eliminata dalla scuola in quanto ultima nella classifica complessiva ballo.

Lorella Cuccarini tuona contro Zerbi: 'In un momento difficile non lo avrei scaricato'

Lorella Cuccarini si è opposta all'eliminazione di Niveo dicendo a Rudy Zerbi: "In un momento difficile non lo avrei scaricato, perché non si fa così”. Poi, però non è mancato un avvertimento al suo allievo. La professoressa di canto gli ha lanciato un ultimatum: "O i motori li accendi veramente o non aspetto che gli altri professori ti mettano in sfida". Rudy però irremovibile non ha cambiato la sua idea dicendo che appena trova uno sfidante bravo lo metterà in sfida per dimostrare che quanto dice corrisponde alla verità. Poi, ha chiesto la sua opinione allo stesso Niveo. Il ragazzo ha dichiarato che non è poi tutto negativo perché piace e un artista deve piacere al pubblico.

Tuttavia, ha ammesso di aver fatto pena in alcune esibizioni e di doversi sicuramente rimboccare le maniche e dare il meglio nelle prossime esibizioni.

Rita in crisi, interviene Maria De Filippi

Rudy Zerbi gli ha detto che è poco umile e un pizzico presuntuoso. Intanto, gli altri allievi hanno guardato tutto dalla casetta. Rita, fidanzata di Niveo ha avuto una crisi ed è scoppiata in lacrime, tanto che è intervenuta la stessa conduttrice Maria De Filippi a consolarla e rassicurarla.

L'allieva della maestra Celentano ha detto di essere dispiaciuta per Niveo, ma il suo sconforto è dovuto al fatto che sia arrivata ultima nella classifica ballo giudicata da Kledi, Garrison e Veronica Peparini. Quest'ultima ha fatto ritorno ad Amici dopo aver lasciato la cattedra ad Emanuel Lo. La donna ha poi raccontato le emozioni vissute in un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

La coreografo ha condiviso la foto dell'abbraccio con Maria De Filippi. Tornando alla puntata odierna, gli allievi in lacrime hanno salutato la loro compagna Ludovica che ha lasciato definitivamente la scuola. Cosa succederà a Niveo? Non resta che aspettare le prossime puntate per scoprire cosa deciderà la sua insegnante di canto Lorella Cuccarini.