Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole, in onda a dicembre, rivelano che Lia non è la ragazza dolce e solare, apparsa negli ultimi episodi. La giovane governante, dopo aver scoperto che Alberto ha messo le mani sul tesoro della sua famiglia, inizierà a dare i primi segni di instabilità. La cameriera apparirà sempre più cupa e nervosa e questo repentino cambio d'umore finirà per avere effetti negativi sul lavoro e sulla sua relazione.

Nel frattempo, Alberto deciderà di indagare per scoprire qualcosa in più sul tesoro, mentre Diego suggerirà alla ragazza di chiedere un consiglio legale a Niko per risolvere la questione nelle sedi appropriate.

Un posto al sole, puntate dicembre: Alberto indaga sui gioielli

Nei prossimi episodi di Upas, Alberto (Maurizio Aiello) inizierà delle sue indagini personali per scoprire il proprietario del tesoro che ha trovato nel seminterrato. L'avvocato ha riferito a Clara (Imma Pirone) di aver trovato dei gioielli di famiglia, ma è difficile pensare che non abbia notato l'origine ebraica di alcuni oggetti.

Al momento non viene svelato se l'avvocato Palladini riuscirà o meno a scoprire qualcosa sul tesoro, ma è prevedibile che presto o tardi lui e Lia (Giuliana Vigogna) saranno destinati a scontrarsi.

Lia non è chi dice di essere

A prescindere dal cambio di attrice, Lia era stata presentata agli spettatori come un personaggio molto cupo ed introverso.

La ragazza inoltre si era rivelata un'abile manipolatrice, ed era proprio grazie a queste sue doti che era stata in grado di farsi assumere da Roberto e Marina. La cameriera era riuscita anche ad ottenere di dormire in quella casa, in modo da poter agire di notte, indisturbata nel parco.

Attorno a Lia si era creata un'aura di mistero che però sembrava essere stata spazzata via dalla relazione con Diego (Francesco Vitiello).

La giovane sembrava aver rinunciato alla sua brama di ricchezza ed essersi resa conto dell'importanza degli affetti. Ebbene tutto questo presto cambierà.

Un posto al sole: la cameriera di casa Ferri nasconde un lato oscuro

Nel corso delle puntate, grazie anche alla sua relazione con Diego, Lia sembrava essersi rassegnata all'idea di aver perso il tesoro, anche perché questo l'aveva portata a trovare l'amore.

Ebbene, nelle prossime puntate, la situazione muterà radicalmente. La scoperta che Alberto ha messo le mani sui gioielli della sua famiglia renderà la ragazza sempre più nervosa ed instabile. Lia finirà per avere seri problemi sul posto di lavoro e per scontrarsi con il figlio di Raffaele. Quest' ultimo, notando il disagio della ragazza, proverà a fare la cosa giusta indirizzandola a rivolgersi a Niko Poggi (Luca Turco).

Lia accetterà, ma la sua sarà solo una reazione di facciata. La giovane cameriera in realtà ha altri piani e presto verrà rivelato agli spettatori un dettaglio sorprendente sulla giovane. Lia è forse una Palladini? O ha una doppia personalità? Al momento non ci sono elementi per stabilirlo, ma di sicuro si parlerà molto di questa storyline nei prossimi giorni.