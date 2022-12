Nuovi colpi di scena avranno luogo nel corso delle nuove puntate di Beautiful, in programma a fine dicembre negli Usa. Le trame dello sceneggiato, ambientato in una casa di moda, rivelano che Bill Spencer farà preoccupare i suoi figli a causa del suo comportamento per l'avvicinamento tra Katie Logan e Carter. Brooke e Taylor Hayes, invece, uniranno le forze per iniziare una nuova vita senza Ridge Forrester.

Beautiful, anticipazioni americane: Bill fuori controllo per la vicinanza tra Katie e Carter

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le nuove puntate americane trasmesse da lunedì 26 a venerdì 30 dicembre sull'emittente Cbs annunciano grandi sorprese per i fan dello sceneggiato.

Scendendo nei dettagli, tutta l'attenzione sarà catalizzata su Katie Logan interpretata dall'attrice Heather Tomas. Carter, infatti, proporrà all'amata di uscire insieme in una località incantevole. Purtroppo la coppia sarà sorpresa da un violento temporale che però non riuscirà a scalfire i loro momenti felici. Un momento che avvicinerà ancor di più la sorella di Brooke all'avvocato. Una vicinanza che però indispettirà Bill, il quale apparirà sempre più fuori controllo. Il suo comportamento, infatti, diventerà sempre più pericoloso, cosa che farà preoccupare Liam (Scott Clifton) e Wyatt. I fratelli appariranno in ansia per la salute mentale di suo padre a causa del rifiuto di Katie a tornare insieme a lui.

Ridge decide di bandire Thomas dalla casa di moda

Nelle puntate americane di Bold and Beautiful, che saranno trasmesse nel 2023 sui teleschermi italiani a causa della differenza di messa in onda con Canale 5, Thomas uscirà allo scoperto dopo lo scandalo provocato durante le nozze di Ridge (Thorsten Kaye) e Taylor. Il padre di Douglas, infatti, deciderà di affrontare le difficili conseguenze del sue folle gesto.

Purtroppo per Forrester jr non ci saranno buone notizie, visto che Ridge deciderà di bandirlo dalla casa di moda. Lo stilista, infatti, dimostrerà di non riuscire a perdonare ancora suo figlio.

Brooke e Taylor stringono un patto

Inoltre ci sarà spazio per Brooke Logan (Katherine Kelly Lang) e Taylor Hayes, le quali daranno vita ad un inaspettato sodalizio.

Le due rivali, infatti, stringeranno un patto in cui si promettano che non si sfideranno mai più per ottenere l'amore di Ridge. Per questo motivo, la madre di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e quella di Hope appariranno decise a intraprendere un nuovo viaggio, escludendo dalla loro vita lo stilista. Quando durerà questo sorprendente sodalizio?

Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni per sapere come evolverà questa story-line.