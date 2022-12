Nelle nuove puntate di Beautiful in onda in America, Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood) si troverà a fare i conti con il matrimonio di Taylor e Ridge saltato all'ultimo momento. Il responsabile di ciò che è accaduto è Thomas, che non ha smesso di mostrare il suo lato oscuro. Come se non bastasse, Ridge è tornato da Brooke dopo le nozze mancate con Taylor, movimentando non poco le carte in tavola. Sheila è ancora in libertà sotto mentite spoglie e per raggiungere i suoi obiettivi metterà in pericolo Deacon, che la sta proteggendo da tempo.

Beautiful puntate Usa: Sheila minaccia Deacon

Nelle prossime puntate di Beautiful che andranno in onda in America, Deacon e Sheila inizieranno a scontrarsi per Brooke. Se la perfida Carter vorrà metterla fuori gioco, Sharpe la vorrà salvare, visto che è innamorato di lei.

A quel punto, sentendosi tradita, Sheila minaccerà Deacon, se non farà quello che lei vuole seguendo alla lettera le sue indicazioni. Sarà interessante vedere come evolveranno le trame, visto che tutti sono convinti che Sheila sia morta attaccata da un orso e non certo a piede libero in cerca di vendetta.

Bill spietato nelle prossime puntate di Beautiful

Gli episodi americani di Beautiful fanno luce anche sulla complicata situazione di Bill, che si troverà tra due fuochi.

Da una parte potrebbe tornare all'attacco con Brooke, ora che non è più la moglie di Ridge. Dall'altra brucerà di gelosia per la nuova relazione che Katie ha intrapreso con Carter.

Visti i precedenti, non si esclude che Bill possa vendicarsi di Carter, accecato dalla rabbia nel vederlo accanto alla sua ex moglie.

Finn scopre qualcosa di inquietante: spoiler Usa di Beautiful

Continuando con le anticipazioni americane di Beautiful, Ridge e Taylor saranno decisi a risposarsi, ma qualcosa andrà storto. Steffy verrà a sapere che è stato Thomas a mandare a monte le nozze di Ridge e Taylor, distruggendo di fatto il suo sogno di riavere i suoi genitori di nuovo riuniti.

Ebbene sì, è stato il giovane Forrester a mettere in atto un piano per far credere a Ridge che Brooke abbia tramato contro di lui e la sua famiglia, spingendolo a lasciarla e rifugiarsi tra le braccia di Taylor, che dal canto suo non aspettava altro.

Sarà una grossa delusione per Steffy accettare l'idea che Thomas si sia reso responsabile di un gesto così vile, ma i problemi non finiranno qui. Secondo le indiscrezioni che circolano sui siti americani, Finn vorrà approfondire la faccenda e inizierà a fare delle ricerche all'oscuro di Steffy, scoprendo qualcosa di inquietante.

Che cosa emergerà dalle ricerche di Finn? Con tutta probabilità si tratta di qualcosa che riguarda Thomas, ma non si esclude che inizi a sospettare che Sheila sia ancora viva, dando una svolta importante alle trame della soap.