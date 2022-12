Lo sceneggiato italiano Il Paradiso delle signore, che occuperà il palinsesto di Rai 1 anche durante le festività natalizie, continuerà a non deludere i telespettatori con tante sorprese e novità. Nel corso dell’episodio in programma il 15 dicembre 2022, al centro della scena continuerà a esserci Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina). Quest'ultima manifesterà l’intenzione di rimettere piede al Circolo per mostrarsi ancora più combattiva, a seguito del fidanzamento tra Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) e Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari).

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, del 15 dicembre: Ezio e Veronica decisi a far partire Stefania e Marco

Le anticipazioni sulla cinquantanovesima puntata della Serie TV ambientata nella Milano degli anni Settanta, che verrà trasmessa giovedì 15 dicembre a partire dalle ore 16:05 circa, raccontano che Stefania (Grace Ambrose) si confiderà con Irene (Francesca Del Fa) in merito crisi tra suo padre Ezio (Massimo Poggio) e Veronica (Valentina Bartolo). La situazione a casa Colombo finirà per condizionare negativamente l’aspirante giornalista, dato che continuerà ad avere dubbi sul suo imminente trasferimento. A intervenire, cercando di convincere la giovane fanciulla a lasciare il capoluogo lombardo, saranno proprio suo padre e la sua compagna: contando sul supporto di Vittorio (Alessandro Tersigni) e Matilde (Chiar Baschetti), escogiteranno un piano per non far fallire il viaggio.

Il capo magazziniere Armando (Pietro Genuardi), non appena Clara (Elvira Camarrone) si rifiuterà di partecipare a una gara in bicicletta su invito di Alfredo (Gabriele Anagni), farà di tutto per far fare un passo indietro alla ragazza.

Adelaide riceve una lettera da Ludovica, Vittorio e Matilde parlano delle rispettive situazioni sentimentali

Adelaide prenderà la sua decisione: dopo essere stata incoraggiata sia dal nipote Marco che dal nuovo alleato Marcello (Pietro Masotti), la Contessa di Sant’Erasmo sarà pronta a riapparire al Circolo a testa alta, nonostante la sofferenza per aver perso per sempre Umberto.

Adelaide riceverà una lettera da Ludovica (Giulia Arena), dove la metterà al corrente del suo ritorno in città.

Vittorio e Matilde si confronteranno per la prima volta sulle rispettive situazioni sentimentali, invece Stefania apprenderà che Marco si è reso protagonista di un bellissimo gesto nei suoi confronti: rinunciare a Washington per stare con lei.