Arrivano le anticipazioni settimanali di Beautiful, relative alle puntate in onda dal 19 al 24 dicembre. Novità per Thomas e Paris, i quali si ritroveranno a condividere lo stesso appartamento. Anche Deacon troverà una sistemazione e sarà Sheila ad offrirgliela, mentre Eric chiederà a Quinn di interrompere la relazione con Carter. Liam invece, cercherà di tenere lontano Deacon da Hope.

Sheila convince Deacon a trasferirsi da lei: anticipazioni Beautiful

Il ritorno in città di Deacon crea apprensione in particolare a Brooke e Liam che cercheranno in tutti i modi di convincere Hope a stare lontano da lui.

Hope però non vorrà sentire ragioni e vorrà decidere in piena libertà come comportarsi con il padre.

Sheila intanto, convincerà Deacon a trasferirsi a casa sua. L'uomo accetterà, visto che sarà in gravi difficoltà economiche. Sheila penserà che alleandosi con Deacon, entrambi potrebbero avere più possibilità di riconquistare la fiducia dei loro figli.

Liam caccia Deacon dalla Forrester: trame 19-24 dicembre

Nel corso dei nuovi episodi di Beautiful in onda fino al 24 dicembre, Deacon farà la sua mossa e si presenterà alla Forrester Creations per convincere Hope a dargli un'altra possibilità. Liam lo allontanerà dalla Forrester senza tanti complimenti. Nel frattempo, Thomas, convinto di aver trovato un nuovo appartamento, deciderà di affittare quello vecchio a Paris.

Deacon dirà invece a Sheila che secondo lui, sarà il caso di arrendersi e smettere di cercare di avere un rapporto con i rispettivi figli. Sheila però, non sarà d'accordo e giurerà che riuscirà nel suo intento.

Ridge intanto parlerà sua con Quinn che con Carter e farà capire loro che entrambi avranno sbagliato ad accettare la proposta assurda di Eric

Paris e Thomas convivono sotto lo stesso tetto: nuove puntate di Beautiful

Thomas e Paris diventeranno coinquilini.

Tutto accadrà nel momento in cui il contratto per il nuovo appartamento di Thomas salterà all'ultimo minuto. Il giovane sarà costretto a tornare nel suo vecchio alloggio, che avrà già subaffittato a Paris. I due quindi si ritroveranno per forza di cose a condividere lo stesso tetto. In verità, Paris inizialmente, sarà restia a restare nello stesso appartamento con Thomas, ma alla fine accetterà.

Intanto Katie dirà a Eric quanto sia stato assurdo incoraggiare Quinn ad andare a letto con Carter. Anche Ridge parlerà con il padre della questione legata a Quinn e Carter ed Eric gli dirà di aver chiesto alla moglie di interrompere la frequentazione con l'avvocato.