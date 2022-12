All'interno della casa del Grande Fratello Vip 7 sono divenute quotidiane le incomprensioni fra i vari concorrenti del Reality Show targato Mediaset. Le continue divergenze caratteriali hanno portato i gieffini ad allontanarsi sempre di più con il trascorrere del tempo nel loft di Cinecittà. Ad esempio, in seguito agli ultimi accadimenti che hanno condotto Charlie Gnocchi a scontrarsi con Daniele Dal Moro, lo speaker radiofonico ha parlato del suo risentimento con Sarah Altobello e Nikita Pelizon. Nella giornata di ieri, martedì 13 dicembre 2022, il fratello di Gene ha confidato alle due compagne d'avventura che non ha più intenzione a cercare un compromesso per riallacciare i rapporti con il veneto.

Charlie Gnocchi vuole distaccarsi definitivamente da Daniele

Charlie Gnocchi ha dichiarato apertamente a Sarah Altobello e Nikita Pelizon che non vuole più avere nulla a che fare con Daniele Dal Moro, in quanto il gieffino non gli piace. Lo speaker radiofonico ha ribadito di aver provato ad avere un rapporto con il compagno d'avventura. Data la presa di posizione forte del gieffino, Sarah ha voluto complimentarsi con lui per la molta determinazione. Ciò è stato motivo per la VIP di riflettere sul fatto che spesso, chiunque dovrebbe sentirsi libero di eliminare i rapporti che si creano, indifferentemente dalle conseguenze che ne seguirebbero, piuttosto che tentare di andare incontro agli inquilini per provare ad avere una pacifica convivenza.

Nikita esprime il proprio pensiero a Sarah sulla convivenza pacifica

Nikita Pelizon si è trovata d'accordo con le parole pronunciate dalla showgirl ma, allo stesso tempo, ha voluto farla riflettere esprimendo il proprio pensiero. La modella si è definita una persona alquanto selettiva ma, ciononostante, ha spiegato che pur non considerando determinati coinquilini come amici, ha cercato di instaurare con loro una convivenza pacifica perché lei è un'amante del quieto vivere.

Pelizon, però, ha anche voluto invitare la compagna d'avventura a seguire le sensazioni che avverte. "Se senti che non stimi una persona, evitala", ha sottolineato la 28enne triestina. Altobello si è detta convinta del fatto che di fronte a determinati comportamenti non si può fare altro che allontanarsi da quelle persone ed ha replicato alla gieffina che per come è fatta lei, nel momento in cui non sente più alcuna simpatia nei riguardi di qualcuno, raramente è riuscita a cambiare il proprio pensiero.

Sarah ha concluso affermando che la sua tendenza è di non legare con quelle persone. Negli ultimi giorni, poi, l'opinionista si sta sentendo anche in colpa per quanto sta accadendo fra Attilio Romita e la sua compagna Mimma.