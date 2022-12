Diversi colpi di scena avverranno durante le prossime puntate di Beautiful trasmesse dal 19 al 23 dicembre sulla rete statunitense Cbs. Gli spoiler della soap opera rivelano che Katie Logan riceverà una richiesta di matrimonio.

Steffy Forrester, invece, scoprirà la verità sulla presunta morte di Sheila Carter.

Beautiful, anticipazioni: Steffy scopre che sua suocera è ancora viva

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le nuove puntate trasmesse dal 19 al 23 dicembre in America annunciano che grande attenzione sarà catalizzata su Steffy Forrester (interpretata dall'attrice Jacqueline MacInnes Wood).

In particolare, la donna insieme a suo marito Finn (Tanner Novlan) farà alcune indagini su Sheila Carter (Kimberlin Brown), data per morta sbranata da un orso nelle montagne della Sierra. In realtà, la figlia di Ridge (Thorsten Kaye) scoprirà che sua suocera è ancora viva dopo averla incontrata a Il Giardino. Tale incontro lascerà così traumatizzata la ragazza, che permetterà a Sheila di scappare senza che nessuno possa vederla. A tal proposito, Steffy deciderà di confessare al tenente Baker del suo incontro.

Sheila fugge da Los Angeles

Nel corso delle puntate americane di Bold and Beautiful (trasmesse poi a fine 2023 anche in Italia), la libertà di Sheila dimostrerà di avere le ore contate dopo che Steffy l'ha trovata.

A tal proposito, la criminale apparirà sempre più intenzionata a scappare da Los Angeles. Tale decisione non troverà l'appoggio del suo complice Deacon Sharpe (Sean Kanan), che si troverebbe ancora di più nei guai qualora la madre di Finn venisse catturata. Ma le suppliche del padre di Finn cadranno nel vuoto. Sheila, infatti, fuggirà da Los Angeles, lasciando Deacon ad affrontare tutte le conseguenze.

Katie riceve una proposta di nozze sorprendente

Nel contempo, Katie Logan (Heather Tom) apparirà pronta a rischiare tutto per amore dopo aver superato tante sofferenze nella sua vita. A tal proposito, la donna si avvicinerà sempre più a Carter, tornato da poco single, sebbene il suo ex marito Bill Spencer (Don Diamont) non abbia nessuna intenzione di rinunciare a lei.

I portali statunitensi annunciano che la sorella di Brooke (Katherine Kelly Lang) riceverà una proposta di nozze sorprendente. Non ci sono ancora dettagli particolari, ma le ipotesi principali sono due. Carter, infatti, potrebbe decidere d'impegnarsi in una relazione seria con la donna, oppure Bill potrebbe chiederla nuovamente in moglie. Comunque sia, la donna si troverà costretta a prendere una decisione importante sul proprio futuro sentimentale.