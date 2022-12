Le prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5 vedranno Yilmaz Akkaya finire nuovamente in carcere a causa di una rissa, che sfocerà in una sparatoria. Tutto accadrà proprio mentre il figlioccio di Fekeli starà cercando di farsi perdonare da Mujgan che lo ha lasciato dopo aver saputo che la donna di cui era innamorato è Zuleyha.

Mujgan molla Yilmaz nelle prossime puntate di Terra amara

Terra amara continuerà ad andare in onda anche durante le festività natalizie.

Dalle anticipazioni sulle nuove puntate che verranno trasmesse, si apprende che Mujgan pianterà in asso Yilmaz, rompendo il fidanzamento.

Lo farà dopo aver saputo da terze persone, che sarà Zuleyha la donna di cui era innamorato Akkaya e per la quale era finito pure in carcere. Una rivelazione che la dottoressa non prenderà affatto bene, tanto da decidere di chiudere la relazione con il suo promesso sposo.

Yilmaz va in cerca di Mujgan ma viene coinvolto in una rissa

In Terra amara, la passata relazione tra Zuleyha e Yilmaz sarà sulla bocca di tutti e questo darà parecchio fastidio soprattutto a Demir. L'uomo penserà che sia stato Cengaver a spifferare tutto e lo prenderà a pugni in un impeto di rabbia. Intanto Mujgan si rifugerà ad Ankara.

Yilmaz sarà più deciso che mai a riconquistare la sua fiducia e chiederà aiuto a Sabahattin per poterla rintracciare.

Grazie all'amico, Yilmaz verrà a sapere dove si trova e si metterà in viaggio per raggiungerla. Durante il tragitto però, succederà qualcosa di imprevisto che porterà il figlioccio di Fekeli di nuovo in carcere.

Yilmaz spara ad uno degli aggressori e finisce in carcere: spoiler Terra amara

Nel dettaglio, proprio mentre di starà dirigendo ad Ankara, Yilmaz verrà fermato da alcuni uomini che si vorranno prendere gioco di lui.

Queste persone, in modi anche abbastanza volgari, si complimenteranno con Yilmaz per essere riuscito a portarsi a letto Zuleyha. Queste parole manderanno su tutte le furie il figlioccio di Fekeli, il quale spaccherà una bottiglia di vetro in testa ad uno di questi balordi. Ecco che scatterà una rissa che porterà a uno scontro a fuoco.

Yilmaz ferirà uno dei suoi aggressori e finirà in manette. Per la seconda volta quindi, Akkaya finirà in carcere. Ovviamente, Fekeli si metterà subito al lavoro per tirarlo fuori di prigione. Resta da capire se e quando l'ex meccanico riuscirà a farsi perdonare da Mujgan per averle tenuto nascosto il suo passato con Zuleyha.

Per non perdere nulla di queste intricate vicende, Terra amara va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 nel consueto orario delle 14:10.