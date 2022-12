Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso del mese di dicembre. Le novità di fine mese riguarderanno in primis l'appuntamento con il Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

I cambiamenti riguarderanno la messa in onda serale del programma che, da questa settimana, non avrà più la doppia puntata in prime time.

Per quanto riguarda, invece, la messa in onda di Uomini e donne, il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi andrà in pausa per la consueta sosta natalizia, in attesa poi del ritorno a gennaio.

GF Vip sospeso al sabato sera: cambio programmazione Mediaset dicembre

Nel dettaglio, questo cambio programmazione Mediaset per fine dicembre 2022, riguarderà la messa in onda del Grande Fratello Vip che, in queste ultime settimane, ha raddoppiato nuovamente in prime time.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini è stato trasmesso sia di lunedì che di sabato sera: una collocazione del tutto eccezionale e straordinaria per il GF Vip, che non ha brillato dal punto di vista auditel.

In particolar modo la seconda puntata al sabato sera, in onda contro Ballando con le stelle, ha registrato un ascolto del 16% di share contro il 26% registrato dallo show di Rai 1.

Molto meglio di lunedì sera: ieri sera, ad esempio, il GF Vip ha sfiorato il muro del 24% di share in prima serata su Canale 5, battendo la concorrenza.

Cancellata la doppia puntata per il Grande Fratello Vip

Sta di fatto che, da questa settimana, la messa in onda della doppia puntata serale del GF Vip risulta sospesa dalla programmazione di Canale 5.

Gli spettatori che speravano di passare le serate del 24 e 31 dicembre in compagnia dei concorrenti del reality show Mediaset, resteranno delusi, dato che la messa in onda non è prevista su Canale 5.

Nella serata della Vigilia di Natale andrà in onda un concerto evento de Il Volo mentre nella sera di Capodanno andrà in onda il tradizionale concerto di fine anno affidato alla conduzione di Federica Panicucci. Il GF Vip, quindi, proseguirà solo di lunedì sera.

Cambio di programmazione in arrivo anche per Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi che tutti i giorni tiene compagnia a milioni di spettatori nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5.

Uomini e donne si ferma in daytime: cambio programmazione Mediaset dicembre 2022

Dal 22 dicembre in poi inizierà la pausa natalizia per il talk show dei sentimenti che, per ben due settimane, non sarà trasmesso nel daytime pomeridiano di Canale 5.

Tuttavia, le registrazioni di Uomini e donne non si fermeranno, dato che le nuove riprese del talk show sarebbero in programma anche nel corso dell'ultima settimana di dicembre.

Per vedere le nuove puntate di questa stagione su Canale 5, però, bisognerà attendere il mese di gennaio: da lunedì 9 riprenderà la consueta programmazione televisiva, nella fascia del pomeriggio.

Maria De Filippi domina gli ascolti del pomeriggio con Uomini e donne e batte Rai 1

Una stagione decisamente da incorniciare per il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi che, anche in questo 2022, ha ampiamente battuto la concorrenza Rai rappresentata da Oggi è un altro giorno.

Il programma condotto da Serena Bortone, nel corso della stagione autunnale, ha registrato una media complessiva del 15% di share: numeri che non hanno tenuto testa a quelli registrati nella stessa fascia oraria da Uomini e donne.

Il dating show dei sentimenti di Canale 5 viaggia su una media superiore al 2,7 milioni di fedelissimi al giorno con uno share che oscilla tra il 24 e il 26% e picchi che hanno raggiunto anche il 30% di share in diverse puntate "clou" di questa stagione, come quella incentrata sull'addio di Ida Platano al parterre del trono over.

Un successo straordinario per Maria De Filippi, che si riversa anche sui social e in streaming: il talk show del pomeriggio, infatti, risulta essere uno dei programmi più visti in assoluto dagli spettatori sul portale Mediaset Infinity.