Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso del mese di dicembre. Le novità interesseranno in primis l'appuntamento con Viva Rai 2, il nuovo morning-show condotto da Fiorello, pronto a fermarsi per un po' di settimane in occasione della sosta natalizia.

Per quanto riguarda la finale di Ballando con le stelle, invece, lo show chiuderà in anticipo e saluterà il suo affezionatissimo pubblico di venerdì sera.

Fiorello si ferma per le feste di Natale: cambio programmazione Rai dicembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del mese di dicembre riguarderà in primis la messa in onda di Viva Rai 2, il nuovo programma mattutino condotto con grande successo da Fiorello.

Il programma ha debuttato lo scorso 5 dicembre e, nel corso di queste prime settimane di programmazione, ha registrato ascolti ben al di sopra delle più rosee aspettative.

Con una media di circa 700 mila spettatori al giorno pari al 15% di share e picchi che hanno superato il muro del 16%, lo show di Fiorello si è subito imposto nella fascia ascolti del mattino, riuscendo a superare anche gli ascolti del TG1 Mattina in onda nello stesso orario su Rai 1.

Ecco quando torna Viva Rai 2 con Fiorello dopo la pausa natalizia

Insomma, un successo su tutti i fronti per Fiorello che tuttavia non terrà compagnia al pubblico di Rai 1 durante il periodo delle feste natalizie.

L'appuntamento con il suo Viva Rai 2 è in programma, in diretta, fino al prossimo 23 dicembre 2022, dopodiché inizierà una lunga pausa.

La trasmissione di Fiorello, infatti, tornerà in onda nuovamente a partire da lunedì 16 gennaio 2023, sempre nella fascia oraria che va dalle 7:15 alle 8:00 circa.

Nelle settimane in cui non saranno in onda le nuove puntate in diretta, ci sarà un "best of" dello show, della durata quotidiana di circa quindici minuti, sempre a partire dalle 7:15.

Dal 16 gennaio, con il ritorno in onda, non ci saranno più stop per Fiorello che riprenderà così la regolare messa in onda del suo morning show fino al prossimo maggio.

Novità e cambiamenti anche per quanto riguarda la programmazione di Ballando con le stelle, lo show condotto da Milly Carlucci che si appresta a salutare il pubblico con la proclamazione della coppia trionfatrice di questa seguitissima edizione.

Ballando con le stelle chiude prima: cambio programmazione Rai dicembre

Lo show di Rai 1 quest'anno ha subito un po' di variazioni legate alla messa in onda, dovute in primis alle partite dei Mondiali di calcio, che hanno trovato ampio spazio nella fascia di prima serata della rete ammiraglia.

E, anche in vista della finalissima di quest'anno, Ballando con le stelle subirà delle sostanziali modifiche. Gli spettatori e appassionati dello show, che si aspettavano di vedere la finalissima di sabato sera resteranno delusi.

L'ultima puntata di questa edizione, dove sarà fondamentale il consenso del pubblico per stabilire il nome del vincitore, andrà in onda venerdì 23 dicembre e non sabato 24 dicembre, a partire dalle 20:35 circa.

Anche in questo caso, quindi, Milly Carlucci e la sua squadra occuperanno non solo la fascia del prime time ma anche quella dell'access prime time, tradizionalmente occupata da Amadeus con I Soliti Ignoti.