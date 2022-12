Cambio programmazione sulle reti Rai durante il mese di dicembre 2022. Le novità del palinsesto riguarderanno in primis l'appuntamento con Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera condotto da Milly Carlucci che non verrà trasmesso questo sabato 10 dicembre in prime time.

Intanto riguarda alla programmazione de Il Paradiso delle signore 7, quest'anno la soap opera non si fermerà in daytime durante il periodo natalizio.

Salta Ballando con le stelle del 10 dicembre: cambio programmazione Rai

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del mese di dicembre interesserà in primis la messa in onda di Ballando con le stelle, il varietà del sabato sera condotto da Milly Carlucci, che si avvia ormai verso il gran finale.

Sabato 10 dicembre, gli spettatori che si collegheranno su Rai 1 per seguire la nuova puntata in diretta, resteranno delusi. La trasmissione, infatti, non andrà in onda per lasciare spazio alle partite dei Mondiali di calcio 2022 e, questa volta, non sarà in onda neppure alle 22:15, come è accaduto in passato. Infatti si gioca la partita dei quarti di finale Inghilterra-Francia, che essendo una sfida a eliminazione diretta potrebbe anche andare ai tempi supplementari (o ai rigori) e quindi protrarsi fino a quasi le ore 23.

La finale di Ballando con le stelle 2022 cambia giorno su Rai 1

La messa in onda di Ballando con le stelle risulta quindi sospesa dal palinsesto di questo sabato 10 dicembre e tornerà in onda nuovamente la prossima settimana.

Sabato 17 dicembre, infatti, andrà in onda la prima finale di questa edizione dello show condotto da Milly Carlucci: lo show dovrà vedersela contro il Grande Fratello Vip 7 che, eccezionalmente per due settimane, sarà in onda con doppia puntata di sabato sera.

Cambio programmazione anche per quanto riguarda la finalissima di Ballando con le stelle che, quest'anno, non sarà in onda di sabato sera.

La serata conclusiva dello show, che porterà alla proclamazione della coppia vincitrice di questa edizione, è prevista per venerdì 23 dicembre 2022.

In questo modo, quindi, lo show di Rai 1 eviterà di scontrarsi con la serata speciale de Il Volo prevista sabato 24 dicembre in prime time su Canale 5. Peraltro la serata della Vigilia di Natale per tradizione su Rai 1 è dedicata alla Messa del Papa.

Mara Venier ridotta con Domenica In: cambio programmazione Rai

Novità anche per quanto riguarda la messa in onda di Domenica In condotto da Mara Venier: l'appuntamento di domenica 11 dicembre sarà in onda in versione ridotta su Rai 1. La trasmissione andrà avanti fino alle 15:45 circa e non fino alle 17:20 come sempre, dato che a seguire ci sarà spazio per la finale di Eurovision Junior Song Contest condotto da Francesca Fialdini, in programma fino alle 18:45 circa.

Una nuova puntata breve, quindi, per Domenica In che in queste settimane di programmazione malgrado i cambi palinsesto, si è difesa bene contro la temutissima concorrenza rappresentata da Amici di Maria De Filippi.

Con una media di oltre 2,8 milioni di spettatori e uno share che sfiora il muro del 20% in daytime, il talk show festivo di Rai 1 è uno dei più seguiti del palinsesto della rete ammiraglia e, per il prossimo anno, si parlerebbe già di una riconferma in arrivo per Mara Venier.

Buone notizie, invece, per tutti i fan de Il Paradiso delle signore 7, i quali potranno tirare un sospiro di sollievo dopo la sospensione delle ultime due settimane.

Il Paradiso delle signore no-stop: cambio programmazione Rai dicembre

Da questo lunedì 12 dicembre, la soap opera ritornerà regolarmente nella fascia del primo pomeriggio con i nuovi episodi in prima visione assoluta.

Da questa settimana in poi non sono previste ulteriori sospensioni per Il Paradiso delle signore 7 in daytime. La soap opera, infatti, sarà in onda per tutto il periodo delle feste natalizie.

Nelle settimane che vanno dal 19 al 23 dicembre e, successivamente, in quella che va dal 26 al 30 dicembre 2022, è prevista la messa in onda di nuove puntate in prima visione.

Polemiche per la sospensione de Il Paradiso delle signore dovuta ai Mondiali

Per lasciare spazio alle partite pomeridiane dei Mondiali di calcio 2022, la Rai ha infatti scelto di sacrificare l'appuntamento con la soap opera, scatenando però le reazioni negative degli appassionati. In tanti, infatti, si sono chiesti perché la Rai non avesse trasmesso gli appuntamenti con i match dei Mondiali sui vari canali targati Rai Sport.

Qualcun altro, infatti, proponeva di accorciare la messa in onda del talk show Oggi è un altro giorno per non sacrificare la messa in onda de Il Paradiso delle signore.

Alla fine, però, la Rai ha scelto di "ricompensare" gli affezionati spettatori della soap opera, concedendo loro la possibilità di vedere le nuove puntate in prima visione assoluta anche durante le settimane del periodo natalizio.

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7, poi, proseguirà regolarmente fino alla primavera 2023, quando andranno in onda gli ultimi episodi di questa fortunata stagione, che viaggia ormai su una media che oscilla tra il 20 e il 22% di share.