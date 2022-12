Quando manca pochissimo al ritorno di Ginevra nella casa del Grande Fratello Vip, i fan sono stati spiazzati da una notizia che arriva direttamente dalle mura di Cinecittà. Chiacchierando con i compagni d'avventura, Antonino ha fatto sapere che presto uscirà per sottoporsi ad un piccolo intervento: il concorrente ha parlato di sabato 10 o domenica 11 dicembre come possibili date della sua operazione ad una cisti e, se così fosse, sarebbe a rischio il suo incontro con Lamborghini.

Aggiornamenti sul futuro del Grande Fratello Vip

Dovrebbe avvenire lunedì 12 dicembre il ritorno di Ginevra tra le mura del Grande Fratello Vip: la ragazza è in quarantena da qualche giorno e si sta preparando a trascorrere un'intera settimana nella casa più spiata d'Italia.

Ad ostacolare il piano degli autori di far riavvicinare Lamborghini ad Antonino (scatenando la gelosia di Oriana e Giaele), potrebbe essere un piccolo problema di salute che il parrucchiere ha ammesso di avere da un po'.

Come raccontano gli spettatori della diretta del reality-show, nelle scorse ore Spinalbese ha fatto sapere che prestissimo uscirà per sottoporsi ad una operazione per la rimozione di una cisti: il concorrente si è anche confrontato con i medici e con loro ha concordato il periodo giusto per questo intervento di routine.

La paura dei fan del Grande Fratello Vip

Sui social network, dunque, stanno circolando i video in cui si sente l'ex di Belen dire che tra oggi e domani (sabato 10 e domenica 11 dicembre) lascerà la casa per andare a sottoporsi all'intervento che ha programmato con i dottori.

Se Spinalbese dovesse realmente uscire nelle prossime 48 ore, potrebbe saltare l'attesissimo incontro con Ginevra la ragazza ha chiarito che non rientra per dichiararsi ad Antonino, ma i telespettatori sono curiosi di assistere a quello che accadrà tra loro nella settimana che lei trascorrerà tra le mura di Cinecittà.

I fan "gintonic", dunque, al momento temono che i due potrebbero non vedersi a causa del problema di salute che il ligure ha ammesso di avere: anche dopo essersi operato, infatti, il concorrente non potrà tornare subito nella casa.

Il regolamento prevede che chiunque vada a vivere nella struttura del GF Vip, prima deve affrontare una quarantena di almeno 7 giorni per scongiurare un eventuale contagio da Covid-19.

Tanti nuovi inquilini in arrivo al Grande Fratello Vip

Se molti spettatori del Grande Fratello Vip temono che l'incontro tra Antonino e Ginevra possa saltare per la momentanea uscita di lui dalla casa, tanti altri sono convinti che gli autori non si farebbero mai sfuggire l'opportunità di riaverli insieme sotto lo stesso tetto.

D'altronde Lamborghini è stata richiesta come ospite proprio per creare nuove dinamiche con Spinalbese, attualmente vicino ad Oriana tra le mura più spiate d'Itallia.

Un parere piuttosto condiviso, dunque, è che l'ex di Belen si opererà prima di Natale ma non durante la settimana che sta per iniziare: anche se il ligure ha parlato del 10 o dell'11 dicembre come date del suo possibile intervento, c'è da precisare che lui non sa che Ginevra sta per rientrare e lo scoprirà solamente lunedì sera nel corso della diretta su Canale 5.

Oltre all'ereditiera, nei prossimi giorni saranno presentati un bel po' di concorrenti: in lizza per il ruolo di vippone c'è anche Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne.

Lunedì 12/12, invece, dovrebbero varcare la soglia della porta rossa il cantante Riccardo Fogli e un altro personaggio famoso la cui identità è ancora sconosciuta (circolano i nomi di Milena Miconi, Manuela Villa e Nicole Murgia).